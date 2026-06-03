«Ο Αλμέιδα θέλει πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στη Μοντερέι»

Ο Ματίας Αλμέιδα φέρεται να εξετάζει πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού.

«Ο Αλμέιδα θέλει πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στη Μοντερέι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια άκρως ενδιαφέρουσα μεταγραφική ιστορία που έχει έντονο ελληνικό παρασκήνιο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Μεξικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του μεξικανικού μέσου «Soyfutbol», η αγορά του Μοντερέι έχει πάρει «φωτιά» ενόψει του τουρνουά Απερτούρα 2026, με τον Άλαν Πουλίδο να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκληρής οικονομικής και αγωνιστικής διαμάχης ανάμεσα στις δύο πανίσχυρες ομάδες της Νουέβο Λεόν, τη Μοντερέι και την Τίγκρες.

Το μεγάλο «κλειδί» σε αυτή την υπόθεση δεν είναι άλλο από τον Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο τιμόνι της Μοντερέι, έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα για το πρότζεκτ του την απόκτηση του έμπειρου Μεξικανού επιθετικού.

Η συγκεκριμένη κίνηση κρύβει πίσω της μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική μοίρα που αγγίζει άμεσα τα δικά μας, ελληνικά δεδομένα. Από τη μία, ο Ματίας Αλμέιδα άφησε το δικό του στίγμα στους πάγκους της Stoiximan Super League με την ΑΕΚ. Από την άλλη, ο Άλαν Πουλίδο είναι ένας παίκτης που στο παρελθόν φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.

Τώρα, ο πρώην τεχνικός της Ένωσης θέλει να ενώσει τις δυνάμεις του με έναν πρώην «ερυθρόλευκο» για να κατακτήσει την κορυφή στο Μεξικό. Η επιλογή του «Πελάδο» μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς οι δυο τους διατηρούν έναν πανίσχυρο θεσμικό και επαγγελματικό δεσμό από την κοινή, απόλυτα πετυχημένη θητεία τους στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα, μια τακτική συμμαχία που ο Αλμέιδα σκοπεύει να αξιοποιήσει για να ενισχύσει την επίθεση των Ραγιάδος.

Η περίπτωση του Πουλίδο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μεγάλες διοικητικές δυσκολίες, τις οποίες αναλύει το εν λόγω δημοσίευμα. Ο παίκτης είναι ελεύθερος στην αγορά, η διοίκηση της Μοντερέι διαπραγματεύεται απευθείας με το περιβάλλον του, γεγονός που γλιτώνει τον σύλλογο από ρήτρες αποδέσμευσης προς τρίτες ομάδες και επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού.

Την ίδια ώρα, η Τίγκρες παρακολουθεί στενά την υπόθεση και αξιολογεί την απόκτησή του ως εναλλακτική μετά την αποχώρηση του Αντρέ-Πιερ Ζινιάκ. Ωστόσο, για τον Πουλίδο η επιστροφή εκεί ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν του μεταξύ 2009 και 2014, το οποίο ολοκληρώθηκε εν μέσω μιας αμφιλεγόμενης διαμάχης για το συμβόλαιό του στα γραφεία της Μεξικανικής Ομοσπονδίας.

Τέλος, η χρηματοοικονομική μηχανική που απαιτείται για την οριστικοποίηση της μεταγραφής θα απαιτήσει έναν δραστικό επανασχεδιασμό, καθώς από τον εγγυημένο μισθό των 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων που εισέπραττε στο εξωτερικό, ο επιθετικός θα πρέπει τώρα να αποδεχτεί έναν πιο μέτριο βασικό μισθό ο οποίος θα συμπληρώνεται από μπόνους απόδοσης και επίτευξης στόχων.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλαφούζος: «Ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και μόνος του με το νέο γήπεδο»

09:10 MVP

Τελικά δεν φταίνε οι γρήγοροι οδηγοί για τα ατυχήματα στον δρόμο

08:51 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πού θα δείτε τον πρώτο τελικό της GBL

08:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Αλμέιδα θέλει πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στη Μοντερέι»

08:15 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Η ώρα της τελικής… μάχης

07:46 MUNDIAL

Πελέ: Σε δημοπρασία η ιστορική φανέλα του τελικού του Μουντιάλ 1958 – Θα ξεπεράσει τα 6.000.000!

05:17 BET ON

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

01:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτή είναι η πρόταση για τη Λεωφόρο με ανοιχτά γήπεδα και τρεις θύρες άθικτες (vid+pics)

23:45 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Τι φέρνει ο Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ: Ο Ουκρανός εξτρέμ αναβαθμίζει την «κιτρινόμαυρη» επίθεση

23:15 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Παραμένει στα «κιτρινόμαυρα» η Παϊζίνιο

22:46 SUPER LEAGUE 2

Επίσημα στον Πανιώνιο ο Ραφαήλ Πέττας

22:15 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αλλαγή κι οι «ερυθρόλευκοι» ενόψει τελικών - Εκτός ο Μόρις, μέσα ο Τζόσεφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας