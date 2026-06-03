«Ο Αλμέιδα θέλει πρώην παίκτη του Ολυμπιακού στη Μοντερέι»

Μια άκρως ενδιαφέρουσα μεταγραφική ιστορία που έχει έντονο ελληνικό παρασκήνιο έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το Μεξικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του μεξικανικού μέσου «Soyfutbol», η αγορά του Μοντερέι έχει πάρει «φωτιά» ενόψει του τουρνουά Απερτούρα 2026, με τον Άλαν Πουλίδο να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σκληρής οικονομικής και αγωνιστικής διαμάχης ανάμεσα στις δύο πανίσχυρες ομάδες της Νουέβο Λεόν, τη Μοντερέι και την Τίγκρες.

Το μεγάλο «κλειδί» σε αυτή την υπόθεση δεν είναι άλλο από τον Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο τιμόνι της Μοντερέι, έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα για το πρότζεκτ του την απόκτηση του έμπειρου Μεξικανού επιθετικού.

Η συγκεκριμένη κίνηση κρύβει πίσω της μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική μοίρα που αγγίζει άμεσα τα δικά μας, ελληνικά δεδομένα. Από τη μία, ο Ματίας Αλμέιδα άφησε το δικό του στίγμα στους πάγκους της Stoiximan Super League με την ΑΕΚ. Από την άλλη, ο Άλαν Πουλίδο είναι ένας παίκτης που στο παρελθόν φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό.

Τώρα, ο πρώην τεχνικός της Ένωσης θέλει να ενώσει τις δυνάμεις του με έναν πρώην «ερυθρόλευκο» για να κατακτήσει την κορυφή στο Μεξικό. Η επιλογή του «Πελάδο» μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς οι δυο τους διατηρούν έναν πανίσχυρο θεσμικό και επαγγελματικό δεσμό από την κοινή, απόλυτα πετυχημένη θητεία τους στην Τσίβας Γκουανταλαχάρα, μια τακτική συμμαχία που ο Αλμέιδα σκοπεύει να αξιοποιήσει για να ενισχύσει την επίθεση των Ραγιάδος.

Η περίπτωση του Πουλίδο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μεγάλες διοικητικές δυσκολίες, τις οποίες αναλύει το εν λόγω δημοσίευμα. Ο παίκτης είναι ελεύθερος στην αγορά, η διοίκηση της Μοντερέι διαπραγματεύεται απευθείας με το περιβάλλον του, γεγονός που γλιτώνει τον σύλλογο από ρήτρες αποδέσμευσης προς τρίτες ομάδες και επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού.

Την ίδια ώρα, η Τίγκρες παρακολουθεί στενά την υπόθεση και αξιολογεί την απόκτησή του ως εναλλακτική μετά την αποχώρηση του Αντρέ-Πιερ Ζινιάκ. Ωστόσο, για τον Πουλίδο η επιστροφή εκεί ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν του μεταξύ 2009 και 2014, το οποίο ολοκληρώθηκε εν μέσω μιας αμφιλεγόμενης διαμάχης για το συμβόλαιό του στα γραφεία της Μεξικανικής Ομοσπονδίας.

Τέλος, η χρηματοοικονομική μηχανική που απαιτείται για την οριστικοποίηση της μεταγραφής θα απαιτήσει έναν δραστικό επανασχεδιασμό, καθώς από τον εγγυημένο μισθό των 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων που εισέπραττε στο εξωτερικό, ο επιθετικός θα πρέπει τώρα να αποδεχτεί έναν πιο μέτριο βασικό μισθό ο οποίος θα συμπληρώνεται από μπόνους απόδοσης και επίτευξης στόχων.