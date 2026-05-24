Η Μπεσίκτας θέλει να φτιάξει τη δική της ελληνική... αποικία

Η Μπεσίκτας έχει ξεκινήσει δυναμικά τον σχεδιασμό της για τη νέα σεζόν και σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα εξετάζει σοβαρά δύο σημαντικές περιπτώσεις Ελλήνων διεθνών ποδοσφαιριστών.

Στο μεταγραφικό πλάνο της ομάδας της Κωνσταντινούπολης βρίσκονται ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με τη διοίκηση να επιχειρεί ήδη τις πρώτες διερευνητικές κινήσεις.

Στόχος της Μπεσίκτας ο Παυλίδης

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να ανεβάζει τις μετοχές του στην ευρωπαϊκή αγορά μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με την Μπενφίκα, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τουρκία, η Μπεσίκτας πραγματοποίησε επαφές με ανθρώπους της πορτογαλικής ομάδας ώστε να ενημερωθεί για τις απαιτήσεις μιας πιθανής μεταγραφής του Έλληνα φορ.

Μάλιστα, οι Τούρκοι φέρονται να έχουν ήδη εξασφαλίσει το «οκ» για επικοινωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, θέλοντας να διαπιστώσουν τις προθέσεις του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Βλαχοδήμος για τη θέση κάτω από τα δοκάρια

Την ίδια ώρα, η Μπεσίκτας εξετάζει σοβαρά και την περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου για την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα.

Ο διεθνής Έλληνας γκολκίπερ ανήκει στη Νιούκαστλ και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σεβίλλη.

Οι πληροφορίες από την Τουρκία αναφέρουν ότι υπάρχουν θετικά μηνύματα από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με την Μπεσίκτας να προσπαθεί πλέον να βρει κοινό σημείο επαφής με τη Νιούκαστλ.

Για τον Βλαχοδήμο, πάντως, ενδιαφέρον φαίνεται πως υπάρχει και από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του έμπειρου τερματοφύλακα στην Ελλάδα.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται κρίσιμες, καθώς η Μπεσίκτας θέλει να προχωρήσει γρήγορα τις βασικές μεταγραφικές της υποθέσεις και να «χτίσει» ένα πιο ανταγωνιστικό σύνολο για τη νέα χρονιά.