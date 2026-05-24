Συγκίνηση στο Άνφιλντ: Φωτογραφήθηκαν με τα τρόπαια οι Σαλάχ και Ρόμπερτσον

Οι Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντι Ρόμπερτσον αποτέλεσαν βασικά κομμάτια της χρυσής εποχής των «Ρεντς» από το 2017 και μετά, κατακτώντας μαζί σημαντικά τρόπαια και γράφοντας ιστορία με τη φανέλα της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Σαλάχ αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στον σύλλογο, παρά το γεγονός ότι διατηρούσε συμβόλαιο έως το 2027, ενώ ο Ρόμπερτσον δεν έλαβε πρόταση ανανέωσης από τη διοίκηση της ομάδας.

Το απόγευμα της Κυριακής (24/05, 18:00) οι δύο ποδοσφαιριστές θα αγωνιστούν για τελευταία φορά μπροστά στο κοινό της Λίβερπουλ, στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπρέντφορντ για την Premier League.

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, η Λίβερπουλ δημιούργησε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καλώντας τους δύο παίκτες να φωτογραφηθούν μπροστά από τα τρόπαια που κατέκτησαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Οι Σαλάχ και Ρόμπερτσον πόζαραν συγκινημένοι και περήφανοι, λίγο πριν από το τελευταίο τους «Last Dance» στο Άνφιλντ.