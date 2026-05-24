Premier League: Τότεναμ, Γουέστ Χαμ παίζουν την παραμονή τους στο θρίλερ της τελευταίας αγωνιστικής
Θρίλερ στη μάχη για τη σωτηρία στην Premier League, με Τότεναμ και Γουέστ Χαμ να διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο παραμονής πριν το φινάλε της σεζόν.
Η αυλαία της φετινής Premier League πέφτει με ανοιχτούς λογαριασμούς στη μάχη της παραμονής, καθώς Τότεναμ και Γουέστ Χαμ δίνουν τη δική τους «μάχη» για να αποφύγουν τον υποβιβασμό στην Championship.
Ο τίτλος έχει ήδη καταλήξει στην Άρσεναλ, η οποία επέστρεψε στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 22 χρόνια, όμως η τελευταία ομάδα που θα αποχαιρετήσει την κατηγορία παραμένει άγνωστη.
Μπέρνλι και Γουλβς έχουν ήδη υποβιβαστεί, με Τότεναμ και Γουέστ Χαμ να διεκδικούν πλέον την παραμονή τους στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Η ομάδα του Ντε Τζέρμπι διατηρεί προβάδισμα δύο βαθμών έναντι της Γουέστ Χαμ και υπερτερεί και στην ισοβαθμία, γεγονός που δίνει ξεκάθαρο πλεονέκτημα στα «σπιρούνια».
Η Τότεναμ υποδέχεται την Έβερτον και χρειάζεται έστω έναν βαθμό για να εξασφαλίσει την παραμονή της, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Γουέστ Χαμ. Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθώς μετρούν τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια τους.
Την ίδια ώρα, η Γουέστ Χαμ φιλοξενεί τη Λιντς, με τα «σφυριά» να θέλουν αποκλειστικά τη νίκη και παράλληλα να περιμένουν ήττα της Τότεναμ από την Έβερτον, ώστε να παραμείνουν στην Premier League.
Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο πηγαίνει στο κρίσιμο παιχνίδι με αρνητική ψυχολογία, καθώς προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες απέναντι σε Μπρέντφορντ (3-0), Άρσεναλ (0-1) και Νιούκαστλ (3-1).
Το πρόγραμμα της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Premier League:
Κυριακή 24 Μαΐου
- Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)
- Μπέρνλι – Γουλβς (18:00)
- Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ (18:00)
- Φούλαμ – Νιούκαστλ (18:00)
- Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ (18:00)
- Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα (18:00)
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ (18:00)
- Σάντερλαντ – Τσέλσι (18:00)
- Τότεναμ – Έβερτον (18:00)
- Γουέστ Χαμ – Λιντς (18:00)
Η βαθμολογία (σε 37 αγώνες)
- Άρσεναλ 82 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ, Champions League--
- Μάντσεστερ Σίτι 78 --Champions League--
- Μάντσεστερ Γ. 68 --Champions League--
- Άστον Βίλα 62 --Champions League--
- Λίβερπουλ 59
- Μπόρνμουθ 56
- Μπράιτον 53
- Τσέλσι 52
- Μπρέντφορντ 52
- Σάντερλαντ 51
- Νιούκαστλ 49
- Έβερτον 49
- Φούλαμ 49
- Λιντς 47
- Κρίσταλ Πάλας 45
- Νότιγχαμ Φόρεστ 43
- Τότεναμ 38
- Γουέστ Χαμ 36
- Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--
- Γουλβς 19 --Υποβιβάστηκε--