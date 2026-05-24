LaLiga: Θέλτα και Χετάφε στην Ευρώπη, υποβιβασμός για Τζιρόνα και Μαγιόρκα

Οριστικά έγιναν τα τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια μέσω της LaLiga, ενώ ξεκαθάρισε και το τοπίο σχετικά με τις ομάδες που υποβιβάζονται στη δεύτερη κατηγορία μαζί με την Οβιέδο.

Η 38η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, με την αυλαία να πέφτει το βράδυ της Κυριακής στο βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι ανάμεσα σε Βιγιαρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης, έδωσε τις τελικές απαντήσεις για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Η Θέλτα εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Europa League, ενώ η Χετάφε πήρε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Στη μάχη της παραμονής, πέντε ομάδες διεκδίκησαν την αποφυγή του υποβιβασμού, με τις Τζιρόνα και Μαγιόρκα να είναι τελικά εκείνες που δεν τα κατάφεραν.

Η ομάδα του Μίτσελ έμεινε στο 1-1 εντός έδρας απέναντι στην Έλτσε σε ένα κρίσιμο παιχνίδι και υποβιβάστηκε, ενώ την ίδια τύχη είχε και η Μαγιόρκα, παρά τη νίκη της απέναντι στην Οβιέδο.

Έτσι, Τζιρόνα, Μαγιόρκα και Οβιέδο θα αγωνίζονται από τη νέα σεζόν στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:

Αλαβές-Ράγιο Βαγεκάνο 1-2 (13' Μαρτίνεθ - 73' Καμέγιο, 90' Ντέκα)

Θέλτα-Σεβίλη 1-0 (51' Μορίμπα)

Εσπανιόλ-Σοσιεδάδ 1-1 (65' Φερνάντες - 28' Όσκαρσον)

Χετάφε-Οσασούνα 1-0 (60' Μίγια)

Τζιρόνα-Ελτσε 1-1 (48' Μαρτίνεθ - 39' Ροντρίγκες)

Μαγιόρκα-Οβιέδο 3-0 (42' Τόρε, 83' Μορλάνες, 88' Μουρίκι)

Μπέτις-Λεβάντε 2-1 (5' Εζαλζουλί, 68' Φορνάλς - 45'+1 Εσπί)

Ρεάλ Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2 (12' Γκαρθία, 41' Μπέλιγχαμ, 51' Μπαπέ, 90' Ντίαθ - 45'+1 Γκουρουθέτα, 90'+1 Ιθέτα)

Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 3-1 (66' Γκέρα, 71' Ριόχα, 90'+7 Ροντρίγκες - 61' Λεβαντόφσκι)

Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 24/5

Η βαθμολογία (σε 38 αγώνες)