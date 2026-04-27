Ρεάλ Μαδρίτης: Τέλος η χρονιά για τον Εμπαπέ

Άσχημα μαντάτα στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν εξαιτίας του τραυματισμού του στον οπίσθιο μηριαίο.

Τέλος η σεζόν για τον Κιλιάν Εμπαπέ, με τον Γάλλο πιθανότατα να έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι για εφέτος με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα ο 27χρονος αστέρας υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις και πλέον κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ-Καναδά και Μεξικού.

Τη φετινή σεζόν ο Εμπαπέ μετράει 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 41 γκολ και 6 ασίστ.