Ρεάλ Μαδρίτης: Τέλος η χρονιά για τον Εμπαπέ
OnSports Team 27 Απριλίου 2026, 12:45
Άσχημα μαντάτα στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να χάνει το υπόλοιπο της σεζόν εξαιτίας του τραυματισμού του στον οπίσθιο μηριαίο.

Τέλος η σεζόν για τον Κιλιάν Εμπαπέ, με τον Γάλλο πιθανότατα να έχει παίξει το τελευταίο του παιχνίδι για εφέτος με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα ο 27χρονος αστέρας υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις και πλέον κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Μουντιάλ στα γήπεδα των ΗΠΑ-Καναδά και Μεξικού.

Τη φετινή σεζόν ο Εμπαπέ μετράει 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 41 γκολ και 6 ασίστ.



