Τσέλσι: Κέρδισε τη Λιντς και έκλεισε θέση στον τελικό του FA Cup
EPA/VINCE MIGNOTT
Onsports Team 26 Απριλίου 2026, 19:45
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Λιντς / Τσέλσι

Τσέλσι: Κέρδισε τη Λιντς και έκλεισε θέση στον τελικό του FA Cup

Θέση στον τελικό του FA Cup τσέκαρε η Τσέλσι, επικρατώντας με 1-0 της Λιντς Γιουνάιτεντ στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με την Μάντσεστερ Σίτι να την περιμένει στο Γουέμπλεϊ.

Το εισιτήριο για τον τελικό του FA Cup εξασφάλισε η Τσέλσι, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Λιντς Γιουνάιτεντ με 1-0 στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Στο μεγάλο παιχνίδι του Γουέμπλεϊ στις 16/5 περιμένει η Μάντσεστερ Σίτι,  με τους γαλάζιους να κάνουν τη δουλειά κόντρα στη Σαουθάμπτον στον δικό τους  ημιτελικό.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά από στο 23’.

Συνολικά η Τσέλσι έχει κατακτήσει οκτώ φορές τον τίτλο, με τελευταία φορά που το έκαναν να είναι το 2018.



