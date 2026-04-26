Τσέλσι: Κέρδισε τη Λιντς και έκλεισε θέση στον τελικό του FA Cup
Θέση στον τελικό του FA Cup τσέκαρε η Τσέλσι, επικρατώντας με 1-0 της Λιντς Γιουνάιτεντ στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με την Μάντσεστερ Σίτι να την περιμένει στο Γουέμπλεϊ.
Το εισιτήριο για τον τελικό του FA Cup εξασφάλισε η Τσέλσι, ξεπερνώντας το εμπόδιο της Λιντς Γιουνάιτεντ με 1-0 στα ημιτελικά της διοργάνωσης.
Στο μεγάλο παιχνίδι του Γουέμπλεϊ στις 16/5 περιμένει η Μάντσεστερ Σίτι, με τους γαλάζιους να κάνουν τη δουλειά κόντρα στη Σαουθάμπτον στον δικό τους ημιτελικό.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Έντσο Φερνάντες με κεφαλιά από στο 23’.
Συνολικά η Τσέλσι έχει κατακτήσει οκτώ φορές τον τίτλο, με τελευταία φορά που το έκαναν να είναι το 2018.