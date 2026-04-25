Μπάγερν Μονάχου: Έκανε την ανατροπή της χρονιάς κόντρα στη Μάινζ (4-3) και πάει... Παρίσι
OnSports Team 25 Απριλίου 2026, 18:56
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μάιντζ / Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερν Μονάχου: Έκανε την ανατροπή της χρονιάς κόντρα στη Μάινζ (4-3) και πάει... Παρίσι

Τι και αν έχανε με 3-0 στο ημίχρονο κόντρα στη Μάινζ; Αυτή η Μπάγερν δεν παίζεται φέτος, με τους Βαυαρούς να βρίσκουν τέσσερα γκολ στο δεύτερο μισό και να παίρνουν τη νίκη με 4-3, λίγο πριν ταξιδέψουν για το Παρίσι και την αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν για τα ημιτελικά του Champions League.  

Η πρωταθλήτρια Μπάγερν με οκτώ αλλαγές στη σύνθεσή της γύρισε από την κόλαση του 3-0 στο ημίχρονο κόντρα στη Μάινζ και πήρε μια απίθανη νίκη, την 26η συνολικά στη φετινή Μπουντεσλίγκα.

Ο Νίκολας Τζάκσον ήταν αυτός που άνοιξε το… δρόμο της ανατροπής με τα «βαριά όπλα» να παίρνουν τη σκυτάλη, Ολίσε (73′), Μουσιάλα (81′) και Κέιν (83΄) έφεραν τούμπα την αναμέτρηση και υπενθύμισαν στους πάντες πως η Μπάγερν είναι πρωταθλήτρια.

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 24/4

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου 3-1

Σάββατο, 25/4

Μάιντς-Μπάγερν 3-4
Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 0-0
Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1
Χάιντενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι 2-0
Κολωνία-Λεβερκούζεν 1-2
Αμβούργο-Χόφενχαϊμ (19:30)

Κυριακή, 26/4

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης (16:30)
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ (18:30)

 



LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-0: Άνοιξε το σκορ ο Μιχαηλίδης για τον «Δικέφαλο»
9 λεπτά πριν LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 1-0: Άνοιξε το σκορ ο Μιχαηλίδης για τον «Δικέφαλο»
Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι
20 λεπτά πριν Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι
Ισπανία: Δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για το δυστύχημα του Ζότα
21 λεπτά πριν Ισπανία: Δεν προκύπτει ποινική ευθύνη για το δυστύχημα του Ζότα
Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Συγκίνηση στο Βόλο - Οπαδοί του ΟΦΗ τιμούν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ
32 λεπτά πριν Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Συγκίνηση στο Βόλο - Οπαδοί του ΟΦΗ τιμούν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ
