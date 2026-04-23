Επιστρέφει στην Ελλάδα για την ΑΕΛ ο Τζιανλούκα Φέστα

Ο Τζιανλούκα Φέστα αποτελεί τον εκλεκτό της διοίκησης της ΑΕΛ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας μετά και το διαζύγιο με Παντελίδη.

Τον διάδοχο του Σάββα Παντελίδη φέρεται να βρήκε η ΑΕΛ στο πρόσωπο του Τζιανλούκα Φέστα, με τον Ιταλό να επιστρέφει μετά από τέσσερα χρόνια σε πάγκο ελληνικής ομάδας.

Ο 57χρονος έχει καθίσει ξανά στο παρελθόν στον πάγκο των «βυσσινί», έχοντας μάλιστα δύο διαφορετικές θητείες. Η πρώτη ήταν τη σεζόν 2018-19 με απολογισμό 10 νίκες, 10 ισοπαλίες και 11 ήττες, ενώ η δεύτερη που ακολούθησε ήταν το 2021 με ρεκόρ τέσσερις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και εννέα ήττες.

Ο Φέστα έχει επίσης θητείες σε Κάλιαρι, Κόμο, Απόλλων Σμύρνης και Λαμία ενώ η τελευταία ομάδα που δούλεψε ήταν η Μπιρκικάρα στη Μάλτα.

Η ΑΕΛ βρίσκεται με 24 βαθμούς στην 13η θέση της βαθμολογίας των play-out σε απόσταση ενός βαθμού από τη σωτηρία.