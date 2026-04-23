ΑΕΛ: Τελειώνει από τον πάγκο ο Παντελίδης
OnSports Team 23 Απριλίου 2026, 16:40
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Α.Ε. Λάρισας

ΑΕΛ: Τελειώνει από τον πάγκο ο Παντελίδης

Τίτλοι τέλους μεταξύ Σάββα Παντελίδη και ΑΕΛ, με τον 61χρονο τεχνικό να πληρώνει το μάρμαρο των κακών εμφανίσεων στα τελευταία παιχνίδια.

ΑΕΛ και Σάββας Παντελίδης θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, με τον Έλληνα προπονητή να «τελειώνει» από τον πάγκο των θεσσαλών έπειτα από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.
Μην έχοντας γευτεί τη χαρά της νίκης για 11 συνεχόμενες αγωνιστικές, η ισοπαλία με την Κηφισιά στην έδρα της (1-1) δεν άφησε πολλά περιθώρια και κάπως έτσι η διοίκηση της ΑΕΛ αποφάσισε να προχωρήσει με άλλον στο τιμόνι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Παντελίδης «κάθισε» συνολικά για 17 παιχνίδια στον πάγκο της θεσσαλικής ομάδας με απολογισμό τρεις νίκες, επτά ισοπαλίες και επτά ήττες. Στα play-out μετράνε τρεις ήττες και μία ισοπαλία με αποτέλεσμα να έχουν βρεθεί στη ζώνη του υποβιβασμού. 



BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
2 λεπτά πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 25 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
