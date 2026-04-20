«Επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Γιάρεμτσουκ, δεν τον αγοράζει η Λιόν»

Την απόφαση της Λιόν να μην προχωρήσει σε αγορά του Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό κάνουν λόγο γαλλικά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα η Λιόν δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Ρόμαν Γιάρεμετσουκ από τον Ολυμπιακό, με τον Ουκρανό επιθετικό να επιστρέφει από τον δανεισμό του το καλοκαίρι στους ερυθρόλευκους.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως η γαλλική ομάδα κρίνει απαγορευτική την ρήτρα των 5 εκατομμυρίων ευρώ ενώ και η οικονομική κατάσταση του συλλόγου περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις μεταγραφικές δαπάνες.

Μέχρι στιγμής ο Γιάρεμτσουκ έχει καταγράψει 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της «Ολιμπίκ», έχοντας απολογισμό δύο τέρματα και μία ασίστ σε 512 λεπτά συμμετοχής.