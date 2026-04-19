Ρεάλ Σοσιεδάδ: Αφιέρωσε το Copa del Rey κόντρα στην Ατλέτικο στον Θαμπαλέτα

X / Real Sociedad Fútbol

Onsports Team

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ έζησε μια βραδιά γεμάτη έντονα συναισθήματα, καθώς κατέκτησε το Copa del Rey και έδωσε ιδιαίτερο νόημα στον θρίαμβό της, αφιερώνοντάς τον στη μνήμη του Αϊτόρ Θαμπαλέτα.

Η ομάδα από τη Χώρα των Βάσκων επικράτησε της Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε 2-2 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση.

Η επιτυχία αυτή συνοδεύτηκε από μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα, καθώς η μνήμη του Θαμπαλέτα, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του το 1998 στη Μαδρίτη έπειτα από επίθεση οπαδών της Ατλέτικο, παρέμεινε στο επίκεντρο. Το τραγικό εκείνο περιστατικό είχε σημαδέψει βαθιά τις σχέσεις των δύο συλλόγων, με τον Βάσκο φίλαθλο να δολοφονείται έξω από το «Βιθέντε Καλδερόν» στην προσπάθειά του να προστατεύσει τη σύντροφό του.

Στον τελικό της Σεβίλλης, οι φίλοι της Σοσιεδάδ τίμησαν τη μνήμη του με πανό και συνθήματα, κρατώντας ζωντανή την παρουσία του στις εξέδρες. Παράλληλα, δεν έλειψαν και στιγμές έντασης πριν από τη σέντρα, με προκλητικά συνθήματα από την πλευρά των αντιπάλων να δημιουργούν φορτισμένο κλίμα.

Real Sociedad players have dedicated the Copa to Aitor Zabaleta, a Basque fan murdered by the Frente Atlético in 1998.



Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αρχηγός της Ρεάλ Σοσιεδάδ, Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, έδωσε τον πιο συμβολικό τόνο στη νίκη, αφιερώνοντάς την στον Θαμπαλέτα και τοποθετώντας μια φανέλα με το όνομά του πάνω στο τρόπαιο. Ήταν μια κίνηση που ανέδειξε τη δύναμη της μνήμης και υπενθύμισε πως, πέρα από το αποτέλεσμα, το ποδόσφαιρο κουβαλά ιστορίες που δεν ξεχνιούνται.