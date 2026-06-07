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Τέλος εποχής στη Φενέρμπαχτσε: Αποχώρησε ο αθλητικός διευθυντής Τσεμ Τσιριτσί

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία της Φενέρμπαχτσε με τον αθλητικό διευθυντή της, Τσεμ Τσιριτσί, με τον Τούρκο παράγοντα, μέσω ανάρτησης στο «Χ» να κάνει γνωστή την αποχώρησή του. 

Τέλος εποχής στη Φενέρμπαχτσε: Αποχώρησε ο αθλητικός διευθυντής Τσεμ Τσιριτσί
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Με μια μακροσκελή και συναισθηματικά φορτισμένη τοποθέτησή του στα social media, ο Τσεμ Τσιριτσί γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της θητείας του στη Φενέρμπαχτσε.

Ο μέχρι πρότινος αθλητικός διευθυντής της ομάδας αποχαιρετά τον σύλλογο μετά από μια εξαντλητική αγωνιστική περίοδο, κατά την οποία η Φενέρ έδωσε πολυάριθμες μάχες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η αποχαιρετιστήρια δήλωση του Τσεμ Τσιριτσί:

«Η θητεία μου ως μάνατζερ στη Φενέρμπαχτσε ολοκληρώνεται σήμερα.

Το να βρίσκομαι στο πλευρό αυτής της ομάδας για περισσότερα από 70 παιχνίδια αυτή τη σεζόν σε κάθε γήπεδο, σε κάθε εκτός έδρας ταξίδι, σε κάθε στιγμή χαράς και κάθε δυσκολίας, υπηρετώντας αυτό το σήμα, υπήρξε για μένα μια απερίγραπτη πηγή υπερηφάνειας.

Προς τους μεγάλους φιλάθλους της Φενέρμπαχτσε, προς τους παίκτες μας που πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στο παρκέ, προς το προπονητικό μας επιτελείο, προς τη διοικητική μας ομάδα που μετέτρεψε τη νύχτα σε μέρα, προς τη διοίκηση και τον πρόεδρο που μου έδωσαν την ευκαιρία να αναλάβω αυτή την ευθύνη, προς την οικογένεια της Rams Türkiye που πάντα στεκόταν δίπλα μου, και προς τον Φαρούκ Μπουλμπούλ, εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη.

Ξανά χαρήκαμε μαζί, λυπηθήκαμε μαζί, αντισταθήκαμε μαζί. Αν κάναμε λάθη, συγχωρέστε μας, η πρόθεσή μας, η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας ήταν πάντα για τη Φενέρμπαχτσε. Αυτός ο σύλλογος, αυτοί οι φίλαθλοι, αυτό το πνεύμα δεν θα μείνουν ποτέ μόνοι.

Εύχομαι η πορεία της Φενέρμπαχτσε να είναι φωτεινή, οι στόχοι της μεγάλοι και η πίστη της αμετακίνητη. Η καρδιά μου θα είναι πάντα στο ίδιο μέρος: Σε αυτό το σήμα, σε αυτά τα χρώματα, μέσα σε αυτό το πάθος».

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