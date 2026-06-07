Κάλεσμα συσπείρωσης και εμψύχωσης από τη Θύρα 13

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα τους για να φτάσει στην πολυπόθητη κατάκτηση του πρωταθλήματος στην GBL. Οι οργανωμένοι της Θύρας 13, μέσω ανακοινώσεων έχουν ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση, πως είναι «ασπίδα» στο πλευρό της ομάδας τους.

Ενόψει του Game 3 των τελικών, το οπαδικό κίνημα των «πράσινων», απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους Παναθηναϊκούς. Για να βρεθούν το απόγευμα της Δευτέρας (8/6), τρεις ώρες πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ (18:00) στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει η αποστολή.

«Όλοι Κάραβελ! Δευτέρα 18:00», αναφέρεται στην ανάρτηση, η οποία δείχνει το πούλμαν των «πράσινων» μετά την επιστροφή από το Βερολίνο το 2024 και από πίσω χιλιάδες Παναθηναϊκούς με τα μηχανάκια τους να αποθεώνουν την ομάδα.

Ο λόγος αυτής της κίνησης, είναι φυσικά η εμψύχωση της ομάδας, ενόψει του Game 3 των τελικών.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: