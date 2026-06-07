· Παναθηναϊκός

Κάλεσμα συσπείρωσης και εμψύχωσης από τη Θύρα 13

Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, ζητούν από τους οπαδούς της ομάδας να βρεθούν στο ξενοδοχείο της αποστολής λίγο πριν την αναχώρηση για το ΣΕΦ.  

Κάλεσμα συσπείρωσης και εμψύχωσης από τη Θύρα 13
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσει η ομάδα τους για να φτάσει στην πολυπόθητη κατάκτηση του πρωταθλήματος στην GBL. Οι οργανωμένοι της Θύρας 13, μέσω ανακοινώσεων έχουν ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση, πως είναι «ασπίδα» στο πλευρό της ομάδας τους.

Ενόψει του Game 3 των τελικών, το οπαδικό κίνημα των «πράσινων», απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους Παναθηναϊκούς. Για να βρεθούν το απόγευμα της Δευτέρας (8/6), τρεις ώρες πριν το προγραμματισμένο τζάμπολ (18:00) στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει η αποστολή.

«Όλοι Κάραβελ! Δευτέρα 18:00», αναφέρεται στην ανάρτηση, η οποία δείχνει το πούλμαν των «πράσινων» μετά την επιστροφή από το Βερολίνο το 2024 και από πίσω χιλιάδες Παναθηναϊκούς με τα μηχανάκια τους να αποθεώνουν την ομάδα.

Ο λόγος αυτής της κίνησης, είναι φυσικά η εμψύχωση της ομάδας, ενόψει του Game 3 των τελικών.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

COMMENTS
LATEST NEWS
19:43 ΣΠΟΡ

Απίστευτα πράγματα στη Σουηδία: Πρώτη ήττα μετά από τρία χρόνια για τον Ντουπλάντις! (vids)

19:34 GREEK BASKET LEAGUE

Κάλεσμα συσπείρωσης και εμψύχωσης από τη Θύρα 13

19:22 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πολονάρα: «Νιώθω τυχερός που νίκησα τη λευχαιμία, θα ήθελα να γίνω προπονητής»

19:17 ΜΠΑΣΚΕΤ

Διά περιπάτου η Ζαλγκίρις, έκανε το 1-0 στους τελικούς του λιθουανικού πρωταθλήματος

18:49 EUROLEAGUE

Τέλος εποχής στη Φενέρμπαχτσε: Αποχώρησε ο αθλητικός διευθυντής Τσεμ Τσιριτσί

18:46 AUTO MOTO

Formula 1: Χωρίς αντίπαλο ο Αντονέλι στο επεισοδιακό γκραν πρι του Μονακό

18:39 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

18:22 EUROLEAGUE

Ζήτησε συγγνώμη ο Γιούλ: «Μια σεζόν που θέλουμε να ξεχάσουμε»

18:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παυλίδης: «Όχι» της Μπενφίκα σε πρόταση 20 εκατομμυρίων από τη Μπεσίκτας

17:47 AUTO MOTO

Formula 1: Διέλυσε τη Ferrari του ο Λεκλέρ - Κόκκινη σημαία στο Μονακό λόγω... ασφάλτου

17:43 SUPER LEAGUE 2

Τόσο πωλείται η ΑΕΛ!

17:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Η Σπόρτινγκ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Βαγιαννίδη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας