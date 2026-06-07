Formula 1: Διέλυσε τη Ferrari του ο Λεκλέρ - Κόκκινη σημαία στο Μονακό λόγω... ασφάλτου

Δραματική εξέλιξη στο γκραν πρι του Μονακό, με τον Σαρλ Λεκλέρ να χτυπάει στις μπαριέρες και τον αγώνα να σταματάει 10 γύρους πριν το τέλος.

Formula 1: Διέλυσε τη Ferrari του ο Λεκλέρ - Κόκκινη σημαία στο Μονακό λόγω... ασφάλτου
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Τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη είχε ο αγώνας του Σαρλ Λεκλέρ μέσα στην πατρίδα του.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari ήταν τρίτος πίσω από τον πρωτοπόρο Κίμι Αντονέλι και τον Λιούς Χάμιλτον, όταν ο αγώνας επανεκκίνησε μετά από έξοδο του Λανς Στρολ και παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Ωστόσο, ο Λεκλέρ έριξε το μονοθέσιό του στις μπαριέρες, στο ίδιο ακριβώς σημείο που είχε χτυπήσει και ο Στρολ!

Ο αγώνας σταμάτησε και μάλιστα βγήκε κόκκινη σημαία, με τους οδηγούς να βγαίνουν από τα μονοθέσιά τους, μιας και στο σημείο διαπιστώθηκε πρόβλημα στην άσφαλτο, με τους αγωνοδίκες να αποφασίζουν να γίνει επανεκκίνηση στις 18:12.

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