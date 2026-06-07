Ζήτησε συγγνώμη ο Γιούλ: «Μια σεζόν που θέλουμε να ξεχάσουμε»

Μια σεζόν... εφιάλτης ολοκληρώθηκε για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η «Βασίλισσα» γνώρισε ήττα-σοκ από την Τενερίφη, που με ηγέτη τον 43χρονο Μαρσελίνιο Χουέρτας πήρε το εισιτήριο για τους ημιτελικούς της ACB.

Κάπως έτσι, μετά την ήττα στον τελικό της EuroLeague στην Αθήνα και την απώλεια του Copa Del Rey, η Ρεάλ κλείνει μια εφιαλτική σεζόν δίχως να καταφέρει να κατακτήσει κανέναν απολύτως τίτλο.

Ο αρχηγός της ομάδας, Σέρχιο Γιούλ, με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, αποφάσισε να βγει μπροστά και να ζητήσει συγγνώμη από τους φίλους των Μαδριλένων για την κάκιστη χρονιά που διένυσε η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Σέρχιο Γιούλ στην ανάρτησή του:

«Συγχαρητήρια στην Τενερίφη για την πρόκρισή της στα ημιτελικά. Απόλυτα δίκαιη. Μια σεζόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους Μαδριλένους φιλάθλους. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των απαιτήσεων και της ευθύνης που συνεπάγεται η υπεράσπιση αυτού του εμβλήματος. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς!

Hala Madrid για πάντα!»