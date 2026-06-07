Παναθηναϊκός AKTOR: Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας
Ο Κώστας Σλούκας ακολούθησε μέρος της προπόνησης την Κυριακή (7/6) και η συμμετοχή του στο Game 3 των τελικών με τον Ολυμπιακό θα κριθεί πριν από το τζάμπολ.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για τον τρίτο τελικό της σειράς στη Stoiximan GBL.
Η προπόνηση των «πράσινων» ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/6), με τον Κώστα Σλούκα να ακολουθεί ένα μέρος του κανονικού προγράμματος.
Κάτι που σημαίνει πως η συμμετοχή του αρχηγού του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος της Stoixman GBL με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (8/6, 21:00) θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.
Από εκεί και πέρα, ο Ματίας Λεσόρ που αντιμετώπισε προβλήματα με κράμπες στο Game 2, θα είναι ετοιμοπόλεμος, ενώ και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που αγωνίστηκε με ένεση στο ίδιο ματς, προπονήθηκε κανονικά και θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.