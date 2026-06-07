Απίστευτα πράγματα στη Σουηδία: Πρώτη ήττα μετά από τρία χρόνια για τον Ντουπλάντις! (vids)

Τέλος σε ένα τρελό σερί 40 διαδοχικών νικών μπήκε στο Diamond League της Στοκχόλμης.

Απίστευτα πράγματα στη Σουηδία: Πρώτη ήττα μετά από τρία χρόνια για τον Ντουπλάντις! (vids)
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Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής σειράς αγώνων Diamond League σημειώθηκε στη Στοκχόλμη, με τον Άρμαντ Ντουπλάντις να μένει εκτός πρώτης θέσης και να βλέπει το εντυπωσιακό αήττητο σερί του να λαμβάνει τέλος.

Ο κορυφαίος επικοντιστής του κόσμου δεν βρέθηκε σε καλή αγωνιστική ημέρα μπροστά στο κοινό της πατρίδας του και ολοκλήρωσε τον αγώνα με καλύτερο άλμα στα 5,80 μέτρα. Ο Σουηδός επιχείρησε δύο φορές να ξεπεράσει τα έξι μέτρα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, γεγονός που του στέρησε τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς πως ήταν η πρώτη φορά από το 2023 που ο Ντουπλάντις δεν κατακτά την κορυφή σε διοργάνωση. Ένα εντυπωσιακό σερί 40 συνεχόμενων νικών έφτασε στο τέλος του, επιβεβαιώνοντας πόσο σπάνιο είναι να βρεθεί εκτός βάθρου ο Σουηδός σούπερ σταρ.

Την ευκαιρία εκμεταλλεύτηκε ο Κέρτις Μάρσαλ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και με επιτυχημένο άλμα στα 5,90 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του τον μεγάλο του αντίπαλο.

Αντίθετα, ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος είναι την τελευταία διετία ο μεγάλος αντίπαλος του Ντουπλάντις δεν είχε επιλέξει το μίτινγκ της Στοκχόλμης στο πρόγραμμα της προετοιμασίας του.

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