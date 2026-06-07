Formula 1: Χωρίς αντίπαλο ο Αντονέλι στο επεισοδιακό γκραν πρι του Μονακό
Ο Ιταλός Κίμι Αντονέλι με Mercedes κατέκτησε στο Μονακό την πέμπτη διαδοχική νίκη του στη Formula 1, αυξάνοντας τη διαφορά του στην κορυφή της βαθμολογίας του παγκοσμίου πρωταθλήματος.
Ο 19χρονος πιλότος, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια των 78 γύρων του αγώνα και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, γράφοντας ξανά ιστορία, μιας και έγινε ο νεαρότερος οδηγός που κερδίζει σε αυτή την πίστα.
Τη δεύτερη θέση πίσω από τον Κίμι Αντονέλι κατέλαβε ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γάλλος Ιζάκ Χατζάρ (Red Bull), ο οποίος ωστόσο τελεί υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες για πιθανή παράβαση των κανονισμών.
Να σημειωθεί ότι το Γκραν Πρι του Μονακό διεκόπη, δέκα γύρους πριν από την ολοκλήρωσή του, λόγω προβλήματος στην άσφαλτο της τελευταίας στροφής της διαδρομής, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).
Ενώ ο αγώνας διεξαγόταν υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, μετά το ατύχημα του Μονεγάσκου Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) στο ίδιο σημείο, η διεύθυνση του αγώνα αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία με κόκκινη σημαία, προκειμένου να επιθεωρηθεί το οδόστρωμα στη συγκεκριμένη περιοχή της πίστας.
Στην εσωτερική πλευρά της στροφής 19 είχε διαπιστωθεί σημαντική φθορά σε τμήμα της ασφάλτου και οι διοργανωτές, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του αγώνα, κατέληξαν σε λύση που θα επέτρεπε την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ολοκλήρωση του αγώνα.
Η βαθμολογία οδηγών μετά τον αγώνα στο Μονακό
Κίμι Αντονέλι 156
Λιούις Χάμιλτον 90
Τζορτζ Ράσελ 88
Σαρλ Λεκλέρ 75
Όσκαρ Πιάστρι 60
Λάντο Νόρις 58
Μαξ Φερστάπεν 43
Ισάκ Χάντζαρ 29
Πιερ Γκασλί 26
Λίαμ Λόσον 26
Όλι Μπέρμαν 18
Φράνκο Κολαπίντο 15
Άρβιντ Λίντμπλαντ 13
Κάρλος Σάινθ 6
Άλεξ Άλμπον 5
Γκάμπριελ Μπορτολέτο 2
Έστεμπαν Όκον 2
Νίκο Χούλκενμπεργκ 2
Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τον αγώνα στο Μονακό
Mercedes 244
Ferrari 165
McLaren 118
Red Bull 72
Alpine 41
Racing Bulls 39
Haas 20
Williams 11
Audi 4