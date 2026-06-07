Formula 1: Χωρίς αντίπαλο ο Αντονέλι στο επεισοδιακό γκραν πρι του Μονακό

Ο 19χρονος πιλότος, ο οποίος εκκίνησε από την pole position, διατήρησε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια των 78 γύρων του αγώνα και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, γράφοντας ξανά ιστορία, μιας και έγινε ο νεαρότερος οδηγός που κερδίζει σε αυτή την πίστα.

Τη δεύτερη θέση πίσω από τον Κίμι Αντονέλι κατέλαβε ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Γάλλος Ιζάκ Χατζάρ (Red Bull), ο οποίος ωστόσο τελεί υπό διερεύνηση από τους αγωνοδίκες για πιθανή παράβαση των κανονισμών.

Scoring points in Monaco! 🤩



After a frantic finish, the Top 🔟 is in 👀#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/rqtKhYfKX7 — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

Να σημειωθεί ότι το Γκραν Πρι του Μονακό διεκόπη, δέκα γύρους πριν από την ολοκλήρωσή του, λόγω προβλήματος στην άσφαλτο της τελευταίας στροφής της διαδρομής, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA).

Ενώ ο αγώνας διεξαγόταν υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας, μετά το ατύχημα του Μονεγάσκου Σαρλ Λεκλέρ (Ferrari) στο ίδιο σημείο, η διεύθυνση του αγώνα αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία με κόκκινη σημαία, προκειμένου να επιθεωρηθεί το οδόστρωμα στη συγκεκριμένη περιοχή της πίστας.

Στην εσωτερική πλευρά της στροφής 19 είχε διαπιστωθεί σημαντική φθορά σε τμήμα της ασφάλτου και οι διοργανωτές, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του αγώνα, κατέληξαν σε λύση που θα επέτρεπε την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η βαθμολογία οδηγών μετά τον αγώνα στο Μονακό

Κίμι Αντονέλι 156

Λιούις Χάμιλτον 90

Τζορτζ Ράσελ 88

Σαρλ Λεκλέρ 75

Όσκαρ Πιάστρι 60

Λάντο Νόρις 58

Μαξ Φερστάπεν 43

Ισάκ Χάντζαρ 29

Πιερ Γκασλί 26

Λίαμ Λόσον 26

Όλι Μπέρμαν 18

Φράνκο Κολαπίντο 15

Άρβιντ Λίντμπλαντ 13

Κάρλος Σάινθ 6

Άλεξ Άλμπον 5

Γκάμπριελ Μπορτολέτο 2

Έστεμπαν Όκον 2

Νίκο Χούλκενμπεργκ 2

Η βαθμολογία κατασκευαστών μετά τον αγώνα στο Μονακό

Mercedes 244

Ferrari 165

McLaren 118

Red Bull 72

Alpine 41

Racing Bulls 39

Haas 20

Williams 11

Audi 4