Πολονάρα: «Νιώθω τυχερός που νίκησα τη λευχαιμία, θα ήθελα να γίνω προπονητής»

Ο Ακίλε Πολονάρα άνοιξε την καρδιά του σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Tuttosport, μιλώντας για τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασε με τη λευχαιμία, την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά και τα σχέδιά του για το μέλλον.

Ο Ιταλός φόργουορντ, που ανακοίνωσε στις αρχές Μαΐου το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε τη μάχη με την ασθένεια ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στη ζωή του.

Παρά τις δυσκολίες που βρέθηκαν στον δρόμο του, ο Πολονάρα εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να απομακρυνθεί από το μπάσκετ.

Ο 34χρονος αποκάλυψε ότι επιθυμεί να παραμείνει ενεργός στον χώρο, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να ακολουθήσει καριέρα προπονητή, μεταφέροντας στις επόμενες γενιές τις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκόμισε από την πολυετή παρουσία του στα παρκέ.

Οι δηλώσεις του Πολονάρα:

«Είμαι περήφανος για την καριέρα που έκανα και νιώθω τυχερός που κατάφερα να νικήσω τη λευχαιμία. Τώρα θέλω να απολαύσω κάθε στιγμή και να σκέφτομαι θετικά. Θα ήθελα να μείνω κοντά στο μπάσκετ ως προπονητής. Αν δεν μου είχαν συμβεί όλα αυτά, δεν θα το σκεφτόμουν καν. Όμως το μπάσκετ ήταν η ζωή μου μέχρι τώρα και θέλω να συνεχίσει να είναι. Ελπίζω να είμαι υγιής και μακριά από νοσοκομεία.

Η απόφαση να αποσυρθώ ήρθε αυθόρμητα. Δεν το ήξεραν ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο ατζέντης μου. Αντιλήφθηκα στις προπονήσεις ότι δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Μου έλειπαν οι δυνάμεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη λευχαιμία, αλλά με τις μέρες που πέρασα σε κώμα. Σε αυτό το διάστημα σταμάτησα να αισθάνομαι την δεξιά μου πλευρά».