Παυλίδης: «Όχι» της Μπενφίκα σε πρόταση 20 εκατομμυρίων από τη Μπεσίκτας

Αρνητική ήταν η απάντηση της διοίκησης της Μπενφίκα στην πρόταση της Μπεσίκτας για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Η τουρκική ομάδα κατέθεσε επίσημη πρόταση 20 εκατ. ευρώ στους «αετούς» της Λισαβόνας για τον Ελληνα διεθνή φορ, αλλά βρήκε την πόρτα κλειστή, όπως σχετικά αναφέρει η εφημερίδα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Πορτογαλία, η «Correio da Manha».

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως η Μπενφίκα για να συναινέσει στην παραχώρηση του πρώτου σκόρερ της ζητά 50 εκατ. ευρώ. Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και τη σεζόν που πρόσφατα ολοκληρώθηκε είχε 30 γκολ και έξι ασίστ στο ενεργητικό του σε 53 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις. Να σημειωθεί πως η πορτογαλική ομάδα είχε αποκτήσει τον 27χρονο φορ από την Αϊντχόφεν το καλοκαίρι του 2024 αντί 18 εκατ. ευρώ.