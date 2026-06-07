Τόσο πωλείται η ΑΕΛ!

Νέα στοιχεία γύρω από το μέλλον της ΑΕΛ και την πιθανή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ήρθαν στο φως, μετά την απόφαση του Αχιλλέα Νταβέλη να θέσει προς διάθεση τις μετοχές της ΠΑΕ.

Λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσής του να αποχωρήσει από τα διοικητικά της ομάδας, η Ερασιτεχνική Λάρισαπροχώρησε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα οικονομικά δεδομένα που συνοδεύουν μια ενδεχόμενη μεταβίβαση της ΠΑΕ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, παρουσιάζονται αναλυτικά οι οικονομικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που θα πρέπει να αναλάβει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επενδυτής θελήσει να αποκτήσει τον έλεγχο της ομάδας μετά τον υποβιβασμό της στη Super League 2.

Η ανακοίνωση

«Το Δ.Σ. του Σωματείου της Α.Ε.Λ. ενημερώνει τους φιλάθλους της Ομάδας μας ότι στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και προκειμένου να ενημερωθεί για το μέλλον της Ομάδας πραγματοποίησε συνάντηση με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Α.Ε.Λ. κ.Αχιλλέα Νταβέλη. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΕΛ ΘΥΡΑ 1 στα γραφεία του Σωματείου.

Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από την συνάντηση με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ

Α.Ε.Λ. κ. Αχιλλέα Νταβέλη.

Ενημερώνουμε όλους τους φιλάθλους της Α.Ε.Λ. ότι μετά από πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Σωματείου και μετά από άμεση αποδοχή του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΛ κ.Αχιλλέα Νταβέλη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας – ενημέρωσης του Σωματείου μας για τα θέματα που απασχολούν σήμερα την αγαπημένη μας Ομάδα.

Κατά την συνάντηση αυτή, στην εισαγωγή του ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΛ μας επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι η απόφαση της οικογένειας Νταβέλη να αποχωρήσει από την ομάδα είναι οριστική και αμετάκλητη. Μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο επίσημο ενδιαφέρον πλην του κ.Ντελόπουλου, ο οποίος ζήτησε και έλαβε από την Τετάρτη 3/6/26 τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, κατόπιν υπογραφής συμφωνητικού εχεμύθειας και έκτοτε αναμένει την οριστική του πρόθεση. Επίσης, μας τόνισε ότι η προθεσμία της 17ης Ιουνίου είναι καταληκτική γιατί οι χρόνοι για περαιτέρω ενέργειες είναι πιεστικοί σε όλα τα επίπεδα. Από την πλευρά μας ρωτήσαμε αν θα υπάρξει κάποια περίπτωση παράτασης αυτής της προθεσμίας και η απάντησή του μεγαλομετόχου ήταν ‘’μόνο σε περίπτωση που έχουν ξεκινήσει σοβαρές συζητήσεις με κάποιον συνομιλητή για την αγορά της Ομάδας και απλά δεν έχουν προλάβει να ολοκληρωθούν’’. Σύμφωνα με τον κ.Νταβέλη “η απερχόμενη διοίκηση της ΠΑΕ παρότι αντιλαμβάνεται πλήρως τις δυσκολίες στην εξεύρεση σοβαρών και φερέγγυων επενδυτών και διαφωνώντας πλήρως με τις απόψεις τοπικών δημοσιογράφων που καλλιεργούσαν ανεύθυνα προσδοκίες στο φίλαθλο κοινό για εύκολη και γρήγορη εξεύρεση επενδυτή παραμένει σταθερή στη θέση της για οριστική και αμετάκλητη αποχώρηση από τα διοικητικά της ΑΕΛ, θεωρώντας ότι έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό της κύκλο”.

Επίσης, μας αναφέρθηκε από τους ανθρώπους της απερχόμενης Διοίκησης της ΠΑΕ ότι η οριστική πρόθεση για αποχώρηση αποτελεί εμπράκτως για τους ίδιους, ανάληψη της ευθύνης για τα όσα διοικητικά ή αγωνιστικά λάθη οδήγησαν στον υποβιβασμό της ομάδας.

Ρωτήσαμε τον μεγαλομέτοχο τι θα πράξει η οικογένεια Νταβέλη σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον για την αγορά της ομάδας. Η απάντηση του κ.Νταβέλη ήταν ότι τότε η Ομάδα δεν θα δηλώσει συμμετοχή στην Super League 2 και θα μπει σε καθεστώς εκκαθάρισης όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Εξηγήσαμε αναλυτικά στον μεγαλομέτοχο τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε καταστροφικό για την ΑΕΛ να μην δηλώσει συμμετοχή στην Super League 2 και του ζητήσαμε να μας αναλύσει τα οικονομικά της ΠΑΕ προκειμένου να προβούμε και εμείς σε πρωτοβουλίες για την εξεύρεση νέου Διοικητικού σχήματος (επενδυτών) της Ομάδας.

Αναλυτικά ο μεγαλομέτοχος της ομάδας μας ανέφερε :

Για το ποσό των τρεχουσών υποχρεώσεων προς τρίτους και ποδοσφαιριστές (700.000,00 ευρώ) όπως μας ανέφερε η απερχόμενη Διοίκηση Νταβέλη ο νέος ιδιοκτήτης θα έχει στην διάθεση του ανείσπραχτα και δεσμευμένα δικά τους ποσά περίπου (840.000,00) τα οποία υπερκαλύπτουν το ανωτέρω ποσό των τρεχουσών υποχρεώσεων.

Άρα σύμφωνα με τον κ.Νταβέλη ο νέος ιδιοκτήτης έχει να αναλάβει άμεσα μόνο τις ρυθμισμένες φόρο-ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.780.000,00€) το οποίο μαζί και με τις τρέχουσες μηνιαίες υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ θα ανέρχεται σε μια μηνιαία δόση 95.000 / μήνα.

Μας αναφέρθηκε επίσης ότι το συνολικό μέγεθος των φόρο-ασφαλιστικών υποχρεώσεων που πληρώθηκαν από τον Ιούνιο του 2022 έως και σήμερα από την Διοίκηση Νταβέλη ανέρχεται στο διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.800.000,00€). κι ότι “όλοι οι φίλαθλοι θυμούνται ότι για να υπάρξει Ομάδα και να μπορεί να πραγματοποιήσει μεταγραφές ποδοσφαιριστών το 2022 η Διοίκηση Νταβέλη κατέβαλε εφάπαξ για ban μεταγραφών και εξοφλήσεις ποδοσφαιριστών της Διοίκησης Κούγια 1.180.000,00€. Στα παραπάνω να συμπεριληφθεί ότι ο απελθών πρόεδρος Αλέξης Κούγιας αξίωσε και έλαβε το ποσό του 1.800.000,00€”.

Επίσης στην ερώτηση μας ποιο είναι το ποσό που ζητά ο ίδιος για την αποχώρηση του, μας ειπώθηκε ότι είναι το ποσό που αναφέρει και στην ανακοίνωση του, δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.300.000,00€) στο οποίο περιλαμβάνεται και η αξία του προπονητικού κέντρου στα Δένδρα και του οποίου η αντικειμενική αξία σύμφωνα με τον κ.Νταβέλη είναι περίπου στο ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 ευρώ). Στην ερώτηση μας αν ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα ήθελε να αγοράσει το προπονητήριο, τότε ο κ.Νταβέλης μας απάντησε ότι είναι πρόθυμοι να αφαιρέσουν από το συνολικό τίμημα το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€) και να παραμείνει το ακίνητο στην κυριότητα εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Νταβέλη. Επίσης σε ερώτηση μας αν μπορεί να ενοικιάσει το προπονητήριο των Δέντρων ο νέος ιδιοκτήτης, μας ειπώθηκε ‘’ότι είναι απολύτως θεμιτό και το τίμημα θα είναι εύλογο και σε κάθε περίπτωση θα έχει χαρακτήρα συμβολικό ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της ομάδας.

Τέλος στην ερώτηση μας για το αν το τίμημα για την αγορά είτε των μετόχων είτε του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ΑΕΛ είναι άμεσα απαιτητό, ο κ.Νταβέλης μας τόνισε ότι “επειδή προέχει το μέλλον την ΑΕΛ και η ασφαλής συνέχιση της, αν οι υποψήφιοι επενδυτές είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να αναλάβουν και να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ ΑΕΛ εννοείται ότι θα μπορούσε να υπάρξει ο ανάλογος διακανονισμός εξυπηρέτησης μέσα από αξιοπρεπείς αμοιβαίες συμφωνίες”.

Επίσης, μας ενημέρωσε ότι σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψουν μεγαλύτερα υπόλοιπα από αυτά που παραθέτουμε τότε προφανώς και θα αφαιρεθούν από το συνολικό τίμημα αγοράς.

Ευχαριστήσαμε τον μεγαλομέτοχο για την αναλυτική του ενημέρωση και δεσμευτήκαμε να εξαντλήσουμε τις δυνάμεις μας λόγω του θεσμικού μας ρόλου για να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης νέου επενδυτή για την Α.Ε.Λ. μας, με αίσθημα ευθύνης προς τον κόσμο της και την ιστορία της Ομάδας».