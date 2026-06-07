· Ζαλγκίρις

Διά περιπάτου η Ζαλγκίρις, έκανε το 1-0 στους τελικούς του λιθουανικού πρωταθλήματος

Με μπροστάρη τον Τουμπέλις, η Ζαλγκίρις μπήκε με το δεξί στη σειρά των τελικών του Λιθουανικού πρωταθλήματος, φτάνοντας στην άνετη νίκη με 107-75 επί της Γιουβέντους.

Διά περιπάτου η Ζαλγκίρις, έκανε το 1-0 στους τελικούς του λιθουανικού πρωταθλήματος
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Η Ζαλγκίρις δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στον πρώτο τελικό του λιθουανικού πρωταθλήματος, επικρατώντας με το εμφατικό 107-75 της Γιουβέντους.

Ο Τόμας Μασιούλις είχε τους Τουμπέλις, Ράιτ και Φρανσίσκο σε μεγάλα κέφια, κάνοντας το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Οι γηπεδούχοι πάτησαν το γκάζι από τα πρώτα λεπτά, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους. Αν και η Γιουβέντους προσπάθησε να αντιδράσει και να μαζέψει τη διαφορά στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η Ζαλγκίρις πραγματοποίησε ένα καταιγιστικό φινάλε στην τελευταία περίοδο, σκοράροντας 42 πόντους για να εκτοξεύσει τη διαφορά στους 32.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τουμπέλις με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ εξαιρετική παρουσία είχαν ο Ράιτ με 17 πόντους και ο Φρανσίσκο, ο οποίος άγγιξε το double-double με 16 πόντους και 6 ασίστ.

Από την πλευρά των ηττημένων, διασώθηκε ο Λιούις με 18 πόντους και ο Βαλίνσκας που πρόσθεσε άλλους 13.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 45-34, 65-60, 107-75.

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