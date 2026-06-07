· Σπόρτινγκ Λισαβόνας

«Η Σπόρτινγκ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Βαγιαννίδη»

Το όνομα του Γιώργου Βαγιαννίδη παραμένει στο προσκήνιο της Σπόρτινγκ.

«Η Σπόρτινγκ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Βαγιαννίδη»
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Το μέλλον του Γιώργου Βαγιαννίδη εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τα πορτογαλικά Μέσα, με νέα δημοσιεύματα να συνδέουν τον διεθνή Έλληνα αμυντικό με πιθανή αποχώρηση από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου.

Παρότι οι «πράσινοι» της Λισαβόνας εξακολουθούν να υπολογίζουν τον 23χρονο δεξιό μπακ, τα σενάρια γύρω από το όνομά του παραμένουν ενεργά. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα είχε αναφερθεί ακόμη και το ενδεχόμενο παραχώρησής του με τη μορφή δανεισμού, ώστε να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει στη συνέχεια πιο έτοιμος και έμπειρος στο «Ζοσέ Αλβαλάδε». Ωστόσο, η συγκεκριμένη προοπτική δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν συνδεθεί με τον Έλληνα διεθνή, με τα ονόματα της Βιγιαρεάλ και της Έβερτον να φιγουράρουν μεταξύ των ομάδων που φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Νέο δημοσίευμα του πορτογαλικού «Bola na Rede» προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην υπόθεση. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Λουίς Πίντο Κοέλιο στο podcast «Lei do Mercado», η Σπόρτινγκ εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις για το δεξί άκρο της άμυνάς της, σε περίπτωση που προκύψει αποχώρηση του Βαγιαννίδη.

Το όνομα που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι αυτό του Χάβι Ροντρίγκες, ο οποίος αγωνίζεται στη Θέλτα. Ο 22χρονος δεξιός μπακ έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους της πορτογαλικής ομάδας, οι οποίοι παρακολουθούν την εξέλιξή του και τον έχουν συμπεριλάβει στη λίστα των πιθανών μεταγραφικών στόχων.

Πάντως, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η υπόθεση του Ροντρίγκες είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις γύρω από τον Βαγιαννίδη. Η Σπόρτινγκ δεν σκοπεύει να κινηθεί αποφασιστικά για την απόκτησή του όσο ο Έλληνας αμυντικός παραμένει στο ρόστερ, με οποιαδήποτε εξέλιξη να εξαρτάται από το αν θα υπάρξει τελικά πρόταση ή συμφωνία για την παραχώρηση του διεθνούς μπακ.

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