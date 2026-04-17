Προ των πυλών της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης

Ο Ερβέ Ρενάρ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας, με τον Έλληνα τεχνικό να είναι όπως όλα δείχνουν, ο διάδοχός του.

Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας, απέλυσε τον Ερβέ Ρενάρ. Εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιώργο Δώνη.

Την είδηση έκανε γνωστή το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Κάτι που είναι πιθανό να κάνει τον Δώνη τον δεύτερο Έλληνα τεχνικό που θα προπονήσει ομάδα σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Αλκέτας Παναγούλιας, με την Εθνική Ελλάδας το 1994.

Ο Γιώργος Δώνης είναι προπονητής της Αλ Καλίτζ και υπάρχει εξαιρετική γνώμη γι’ αυτόν στη Σαουδική Αραβία.

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο... Η Σαουδική Αραβία έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο επτά φορές, τις δύο φορές μαζί μου. Και υπάρχει μόνο ένας προπονητής που έχει περάσει από τα προκριματικά και το Παγκόσμιο Κύπελλο και αυτός είμαι εγώ, το 2022. Τουλάχιστον θα υπάρχει αυτή η υπερηφάνεια», δήλωσε ο Ρενάρ για την απόλυσή του στο AFP.