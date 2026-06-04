3D Ανάλυση: Η στόχευση του Παναθηναϊκού στον Βεζένκοφ και το Transition

Ο Εργκίν Αταμάν και το επιτελείο του ήταν απόλυτα διαβασμένοι στο χθεσινό παιχνίδι, κυρίως όπως αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός τα ατού και τις αδυναμίες του Ολυμπιακού. Γενικότερα, οι «πράσινοι» έκαναν κάτι για το οποίο, φέτος, δεν μας είχαν συνηθίσει. Να βρίσκουν λύσεις και να προσαρμόζονται όταν τακτικά το παιχνίδι, όταν αυτό δεν τους… πηγαίνει.

Ο κόουτς γενικότερα «έψαχνε» δόκιμες πεντάδες. Πεντάδες δηλαδή που μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις και να έχει «απάντηση» στα δυνατά και στα αδύναμα σημεία του Ολυμπιακού.

Πράγματι, οι Πειραιώτες μπήκαν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν κάποια ψηλά σχήματα, με τον Παναθηναϊκό να «ποντάρει» στις αλλαγές των μαρκαρισμάτων και με τον Σορτς -κυρίως- να δημιουργεί «ρήγματα».

Μήτογλου, pop και… ξερό ψωμί

Ελλείψει ψηλών, έχοντας απέναντι του τον κορυφαίο -overall- σέντερ της Ευρώπης, όπως είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο Εργκίν Αταμάν έπρεπε να βρει λύσεις. Ο Λεσόρ φαίνεται ότι απέχει αρκετά από το 100%, ο οποίος, όμως, έδωσε τις μάχες του και δείχνει ότι από το καλοκαίρι και μετά, θα είναι όπως πρέπει και ποιοτικά.

Ο Τούρκος τεχνικός, λοιπόν, έκανε το αυτονόητο. Χρησιμοποίησε τον Μήτογλου στον ρόλο που του ταιριάζει, δηλαδή ως stretch 5. Μέσω του pick and pop δηλαδή, να τραβήξει έξω τον Μιλουτίνοφ και είτε να χτυπήσει στο close out - το έκανε δύο φορές χωρίς κατάληξη -, είτε να εκτελέσει από το τρίποντο.

Η διαδικασία αυτή έγινε τέσσερις φορές και το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, αναπάντητες. Και το επισημαίνουμε αυτό, γιατί για κάποιον λόγο, ο Ολυμπιακός άργησε να αντιδράσει, αφού το μαρκάρισμα και η ευστοχία του Μήτογλου, δεν μπορούμε να κοντραριστεί.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός «χτύπησε» σχεδόν απ’ όλη την περιφέρεια, μέσω του pop-out του Μήτογλου. Οι «πράσινοι» περίμεναν αντίδραση, για αυτόν τον λόγο είχαν «κυκλώσει» τον Βεζένκοφ, ώστε να επιτεθούν, βάζοντας στη μέση τον Ελληνο-Βούλγαρο φόργουορντ. Όπως βλέπετε και παραπάνω, ο Βεζένκοφ είναι στη μέση της απόστασης από Μήτογλου και Χέιζ-Ντέιβις. Στην περίπτωση, λοιπόν, που ο Βεζένκοφ πήγαινε στον Μήτογλου, θα έμενε για open shot ο Χέιζ - Ντέιβις και το αντίθετο.

Transition και Όσμαν

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε ένα σχήμα που «ταίριαξε» στον Παναθηναϊκό, με Πίτερς, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ουόρντ. Ο τελευταίος είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, όμως στο χθεσινό ματς, οι περισσότερες από τις επιλογές του μακρυά από την μπάλα, ήταν αναποτελεσματικές.

Αυτό το «αργό» σχήμα του Ολυμπιακού, βόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό, με Σορτς - Οσμάν που είναι κατ’ εξοχήν παίκτες transition. Οι «πράσινοι» ήξεραν ότι στο πέντε ενταντίον πέντε, δεν μπορούν να βρουν επιλογές. Ο Ολυμπιακός είναι μια εξαιρετική αμυντική ομάδα στο μισό γήπεδο.

Άρα οι «πράσινοι» επέλεξαν να τρέξουν και να βγάλουν τους Πειραιώτες από τον comfort zone τους. Γι’ αυτό άλλωστε, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει 19 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο.

Η αντιμετώπιση στον Βεζένκοφ και ο Χέιζ - Ντέιβις

Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μια επιλογή, να κάνει τον Βεζένκοφ να μην αισθανθεί άνετα. Όπως βλέπαμε και στις αναμετρήσεις Ολυμπιακού - Φενέρ, ο Χέιζ - Ντέιβις ήταν ο παίκτης που πήγαινε πάνω στον Βεζένκοφ. Αυτόν τον ρόλο είχε αμυντικά και στο χθεσινό παιχνίδι.

Deny σε όλες τις καταστάσεις, να μην του επιτρέψει να ακουμπήσει μπάλα στην περιφέρεια και πάντα ο διπλανός αμυντικός και η weak side, να είναι έτοιμες να βοηθήσουν.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η παραπάνω εικόνα, όπου ο Χέιζ - Ντέιβις παίζει deny τον Βεζένκοφ, ενώ ο Ναν έχει «αφήσει» τον Ουόκαπ στα οκτώ μέτρα και τον Λεσόρ να παίζει drop άμυνα, ώστε να μην επιτρέψει στον Βεζένκοφ να βρει χώρο για backdoor κόψιμο.

Το ίδιο συνέβαινε και όταν ο Βεζένκοφ προσπαθούσε να τροφοδοτηθεί από το χαμηλό post, ακόμα και με τον Σορτς. Οποιοσδήποτε παίκτης έπαιρνε αλλαγή τον Βεζένκοφ, η αντίστοιχη weak, πάντα «κούμπωνε», ώστε να μην τον αφήσουν να δημιουργήσει, ενώ ο παίκτης του elbow «έκλεινε», ώστε να μην υπάρχει εύκολη πάσα στην αδύναμη πλευρά ή στον ψηλό.

Στη συγκεκριμένη φάση, ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε το σουτ του Τζόζεφ, που όμως η μπάλα δεν έφτασε ποτέ, καθώς οι «πράσινοι» ανάγκασαν στον Βεζένκοφ σε λάθος.

Αμυντικά rebounds και δεύτερες επιθέσεις, alert!

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στα επιθετικά ριμπάουντς, έχοντας συνολικά 16, βρίσκοντας παράλληλα και 17 πόντους. Κάτι απόλυτα φυσιολογικό, καθώς οι Πειραιώτες υπερτερούν σε κορμιά.

Ο Παναθηναϊκός πάντως, ακόμα και με Φαρίντ-Λεσόρ-Χουάντσο, αντιμετώπιζε γενικότερα θέμα στα αμυντικά ριμπάουντ. Οπωσδήποτε πρέπει να βρεθεί μια λύση για το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς σε τόσο κλειστά παιχνίδια, οι πόντοι από δεύτερες, τρίτες και τέταρτες ευκαιρίες, δεδομένα θα κοστίσουν.