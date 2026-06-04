Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ των 17,5 εκατ. ευρώ
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νέας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, με το σύνολο του ποσού να καλύπτεται από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η ΑΜΚ ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Γιάννη Αλαφούζο, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.):
«Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000.
Την 02/06/2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6068483, το από 10/03/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 17.500.000,20 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/12/2025».