Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ των 17,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την ενημέρωση που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η ΑΜΚ ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Γιάννη Αλαφούζο, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.):

«Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000.

Την 02/06/2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6068483, το από 10/03/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 17.500.000,20 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/12/2025».