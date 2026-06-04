· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ των 17,5 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νέας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, με το σύνολο του ποσού να καλύπτεται από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ.

Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ των 17,5 εκατ. ευρώ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με την ενημέρωση που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), η ΑΜΚ ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Γιάννη Αλαφούζο, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.):

«Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ο. ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000.

Την 02/06/2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6068483, το από 10/03/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο: Π.Α.Ο. ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 000330401000, με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 17.500.000,20 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15/12/2025».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:36 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Η Μπαρτσελόνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου, πρέπει να σκεφτώ πριν αποφασίσω»

14:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν αφήνει την περίπτωση του Άντερσον, παρά το «όχι» της Νότιγχαμ

13:46 GREEK BASKET LEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα – Τώρα θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

13:23 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ των 17,5 εκατ. ευρώ

13:10 ΣΠΟΡ

Βράσε Μπάλα: Φτιάχνουμε hot dog με την Ελευθερία Πλευρίτου 

13:04 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός ΑΟ: Ευχαριστίες σε Αλαφούζο και ΠΑΕ για τη στήριξη στα τμήματα του συλλόγου

12:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Το συγκινητικό «αντίο» των οπαδών της Κοπεγχάγης

12:37 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Σενάριο για Φρανσίσκο

12:23 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Συμφωνία με Φούντα για νέο συμβόλαιο έως το 2029

12:02 EUROLEAGUE

«Συνεχίζει στη Euroleague η Ρεάλ»

11:59 BET ON

Pamestoixima.gr: Τρεις σούπερ προσφορές* για το Παγκόσμιο Κύπελλο

11:36 GREEK BASKET LEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Να ζητηθεί έκθεση για την εντιμότητα του ελληνικού μπάσκετ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας