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Ομπράντοβιτς: «Η Μπαρτσελόνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου, πρέπει να σκεφτώ πριν αποφασίσω»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε σε ισπανικό Μέσο και αναφέρθηκε στο μέλλον του.

Ομπράντοβιτς: «Η Μπαρτσελόνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου, πρέπει να σκεφτώ πριν αποφασίσω»
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Σε συνέντευξή του στο ισπανικό μέσο «Gigantes», ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία με την Μπαρτσελόνα, διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από το όνομά του.

Παράλληλα, ο Ομπράντοβιτς τόνισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση σχετικά με το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Όσα ανέφερε ο Ομπράντοβιτς:

«Τι πιστεύω για το φερόμενο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα; Τίποτα. Δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί δεν έχει καμία σχέση με εμένα. Το είχα πει και τον Νοέμβριο και το επαναλαμβάνω τώρα. Υπάρχουν φήμες, αλλά μέχρι να τελειώσει ο μήνας δεν πρόκειται να πάρω κάποια οριστική απόφαση.

Η Μπαρτσελόνα δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Κανείς, στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω ακόμη τι θα κάνω. Ας περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα στην Ιταλία, την Ισπανία και αλλού. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις, θα καθίσω να μιλήσω με τον μάνατζέρ μου και μετά θα δούμε.

Δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική. Δεν έχω πει τίποτα. Πρέπει να σκεφτώ και να αξιολογήσω τα πάντα πριν πάρω μια απόφαση. Το επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να πω τίποτα για την Μπαρτσελόνα. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, σε μια εξαιρετική πόλη. Θέλουν να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα; Όπως όλες οι μεγάλες ομάδες. Κάθε χρόνο υπάρχουν δώδεκα ή δεκατέσσερις σύλλογοι που στοχεύουν σε αυτό. Είναι απολύτως φυσιολογικό».

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