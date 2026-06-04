Γιαννακόπουλος: «Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα – Τώρα θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που καταλαβαίνετε»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα του Παναθηναϊκού, μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε τις εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, κάνοντας αναφορά σε όσα, κατά την άποψή του, έχουν συμβεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Παράλληλα, έστειλε το δικό του μήνυμα σχετικά με τη στάση που προτίθεται να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός το επόμενο διάστημα, ενόψει της συνέχειας των αγωνιστικών και διοικητικών εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά, το μήνυμά του:

«Τρία χρόνια κρούω τον κώδωνα... με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια...

Αν πάλι δεν ακούτε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε δεν θα φταίω εγώ πάλι...

Εγώ έκανα ό,τι όφειλα αλλά δεν...

Τώρα με απόλυτα καθαρή την συνείδηση μου θα μιλήσω στην μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε...

Κρίμα...».