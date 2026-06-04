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Παναθηναϊκός: Παραμένει η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου μέχρι το 2027

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου της Άννας-Νίκης Σταμολάμπρου μέχρι το 2027.

Παναθηναϊκός: Παραμένει η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου μέχρι το 2027
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Τη συνέχιση της συνεργασίας του με την Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, διατηρώντας στο δυναμικό του μία από τις σημαντικότερες παίκτριες της ομάδας μπάσκετ γυναικών.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη μία σεζόν, με την αρχηγό του «τριφυλλιού» να υπογράφει νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Η διεθνής γκαρντ αποτελεί βασικό κομμάτι της ομάδας τα τελευταία χρόνια, έχοντας σημαντική συνεισφορά, ενώ η παρουσία της θεωρείται κομβική για τους στόχους που έχει θέσει ο σύλλογος για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι δηλώσεις της Σταμολάμπρου:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για την ανανέωσή μου με τον Παναθηναϊκό. Η εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο Σύλλογος αποτελεί μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα ένα ισχυρό κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά.

Η περσινή χρονιά ήταν για μένα μια μεταβατική περίοδος και σε αρκετά σημεία δύσκολη, καθώς προερχόμουν από έναν σοβαρό τραυματισμό και βρισκόμουν στη διαδικασία της επανένταξής μου σε πλήρεις αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, το προπονητικό επιτελείο και τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Ανυπομονώ για τη συνέχεια και για τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

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