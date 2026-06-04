Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ για το Game 2

Ο Ολυμπιακός με τον τρόπο που όλοι είδαν, έκανε το 1-0 στις νίκες στη σειρά των τελικών της GBL. Οι «ερυθρόλευκοι» θα φιλοξενηθούν στο Telekom Center Athens την Παρασκευή (5/6) για το Game 2 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR. Με τη συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ, να είναι εξαιρετικά αμφίβολη.

Ο ομογενής γκαρντ ήταν εκτός και του Game 1, λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Παραμονή του Game 2, δεν κατάφερε να προπονηθεί σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο σουτέρ των «ερυθρόλευκων» συνέχισε τη θεραπεία και πλέον είναι αμφίβολο το αν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ματς της Παρασκευής. Με την τελική απόφαση να λαμβάνεται λίγη ώρα πριν το τζάμπολ.