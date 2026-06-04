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Μπάγερ Λεβερκούζεν: Εποχή Κάρλες Μαρτίνεθ Νοβέλ στις «ασπιρίνες»

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της ομάδας, Κάρλες Μαρτίνεθ Νοβέλ.

Μπάγερ Λεβερκούζεν: Εποχή Κάρλες Μαρτίνεθ Νοβέλ στις «ασπιρίνες»
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Σε νέα εποχή περνά η Μπάγερ Λεβερκούζεν, η οποία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Κάρλες Μαρτίνεθ Νοβέλ για την τεχνική της ηγεσία, λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της αποχώρησης του Κάσπερ Χιούλμαντ.

Ο 42χρονος Ισπανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τον γερμανικό σύλλογο και αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της συνέχισης της αγωνιστικής πορείας των «ασπιρινών».

Ο Μαρτίνεθ Νοβέλ βρισκόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της Τουλούζ, την οποία καθοδήγησε έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26. Ο Ισπανός τεχνικός έχει σημαντική παρουσία στις αναπτυξιακές δομές της Masia και θεωρείται εκπρόσωπος της καταλανικής σχολής ποδοσφαίρου.

Η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία έρχεται μετά την αποχώρηση του Κάσπερ Χιούλμαντ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του στον πάγκο της Λεβερκούζεν έπειτα από μία σεζόν.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Δανός προπονητής οδήγησε την ομάδα μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας, ενώ στο Champions League η πορεία της σταμάτησε στη φάση των «16».

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