Ολυμπιακός: Παράταση στις ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας

Με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού, καθώς ο αριθμός των ανανεώσεων έχει ήδη ξεπεράσει τις 12.000.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ότι παρατείνεται η προθεσμία για όσους επιθυμούν να ανανεώσουν το διαρκείας τους και να διατηρήσουν τη θέση που κατείχαν την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται για τη Δευτέρα στις 15:00, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Αρχικά, η σχετική προθεσμία επρόκειτο να εκπνεύσει το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06), ωστόσο αποφασίστηκε η μετάθεσή της λόγω της αυξημένης ανταπόκρισης των φίλων της ομάδας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2025-26 πως παρατείνεται η προθεσμία για το δικαίωμα ανανέωσης των θέσεων τους, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, έως τη Δευτερά 08/06 στις 15:00.

Δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους έχουν όλοι οι περσινοί κάτοχοι με τις παρακάτω παρουσίες:

Άνω των 20 αγώνων, με έκπτωση 5% στις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 14 έως 19 αγώνες με τις τιμές του 1ου πίνακα.

Από 13 αγώνες και κάτω με τις τιμές του 2ου πίνακα (δεν θα έχουν δικαίωμα για αλλαγή θέσης στη 2η περίοδο).

Η διαδικασία ανανέωσης γίνεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, www.olympiacos.org.

Η 2η περίοδος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11/06 στις 13:00 και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 15/06 στις 15:00.

Στη 2η περίοδο έχουν δικαίωμα αλλαγής θύρας ή θέσης μόνο όσοι είχαν από 14 παρουσίες και άνω και με τις τιμές του 1ου πίνακα. Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν έκπτωση 5%, αυτή δεν ισχύει στη 2η περίοδο.

Από την Τρίτη 16/06 στις 14:00 ξεκινάει η 3η περίοδος, στην οποία ισχύουν οι τιμές του 2ου πίνακα, ελευθερώνονται οι θέσεις και παύει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων».