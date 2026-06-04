Η Μάντσεστερ Σίτι δεν αφήνει την περίπτωση του Άντερσον, παρά το «όχι» της Νότιγχαμ

Αποφασισμένη να ενισχύσει περαιτέρω το ρόστερ της εμφανίζεται η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει θέσει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον Έλιοτ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, το ενδιαφέρον των «πολιτών» για τον 23χρονο μέσο δεν είναι καινούργιο, καθώς οι πρώτες επαφές είχαν ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο. Παρά τις αλλαγές στον πάγκο της ομάδας, η επιθυμία της διοίκησης να ολοκληρώσει τη μεταγραφή παραμένει ισχυρή, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μάντσεστερ Σίτι κατέθεσε την πρώτη επίσημη πρότασή της προς τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία όμως απορρίφθηκε άμεσα.

Η διοίκηση των «Ρεντς» δεν δείχνει διατεθειμένη να αποχωριστεί έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και φέρεται να κοστολογεί τον παίκτη σε ποσό που ξεπερνά τα 115 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά το αρχικό «όχι», οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται, με τη Σίτι να επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο Άντερσον βρίσκεται αυτή την περίοδο με την Εθνική Αγγλίας, συμμετέχοντας στην προετοιμασία της ομάδας του Τόμας Τούχελ για το επερχόμενο Μουντιάλ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέκτησε τον Άντερσον το καλοκαίρι του 2024 από τη Νιούκαστλ. Έκτοτε, ο νεαρός μέσος έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος της ομάδας, καταγράφοντας συνολικά 92 συμμετοχές με τη φανέλα της Νότιγχαμ, εκ των οποίων οι 50 τη σεζόν 2025-26 σε όλες τις διοργανώσεις.