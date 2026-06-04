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«Επίθεση» Αλεξανδρή - «Όταν σου ορίζουν πρώτη διαιτητή την Τσαρούχα είναι για να πάρεις το μήνυμα»

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής σχολίασε τον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος, αφήνοντας σαφείς αιχμές μέσω ανάρτησής του.

«Επίθεση» Αλεξανδρή - «Όταν σου ορίζουν πρώτη διαιτητή την Τσαρούχα είναι για να πάρεις το μήνυμα»
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Θέση για τη διαιτησία του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL πήρε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στον ορισμό της Βάσως Τσαρούχα ως πρώτης διαιτητή της αναμέτρησης, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη επιλογή από μόνη της περνάει ένα συγκεκριμένο μήνυμα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι είχε τοποθετηθεί δημόσια για την ίδια διαιτητή στις 24 Ιανουαρίου, αναφέροντας ότι τότε οι δηλώσεις του είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Στην ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν στο εναρκτήριο παιχνίδι σου ορίζουν πρώτη διαιτητή την Τσαρούχα είναι για να πάρεις το μήνυμα. Τοποθετήθηκα για την κυρία στις 24 Ιανουαρίου και έγινε πανικός. Υπήρξα και εγώ παθών στο ξεκίνημα της και είχα τότε μεγάλη απορία για το που βασίζεται να μην υπολογίζει κανέναν!».

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