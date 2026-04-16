Δολοφόνησαν διαιτητή την ώρα αγώνα, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του (Σκληρή εικόνα)
Onsports Team 16 Απριλίου 2026, 11:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ένοπλοι άνδρες πλησίασαν τον διαιτητή, την ώρα που έπαιζε παιχνίδι σε ερασιτεχνική κατηγορία και τον πυροβόλησαν.

Σάλο και αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση από το Εκουαδόρ, όπου ένα τραγικό περιστατικό βίας επισκίασε έναν ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα, με θύμα τον διαιτητή Χαβιέ Ορτέγκα. Ο 48χρονος ρέφερι έχασε τη ζωή του με δραματικό τρόπο την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο Πασάχε, στην επαρχία Ελ Όρο, τη στιγμή που ο Ορτέγκα διηύθυνε κανονικά την αναμέτρηση. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή Μέσα, ένοπλοι άνδρες τον πλησίασαν εντός αγωνιστικού χώρου και τον πυροβόλησαν τουλάχιστον μία φορά, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός σχεδόν ακαριαία.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν χαοτικές, καθώς ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι εγκατέλειψαν έντρομοι το γήπεδο, προσπαθώντας να προστατευτούν. Την ίδια ώρα, οι δράστες διέφυγαν από το σημείο και παραμένουν ασύλληπτοι, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Ιδιαίτερα συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της οικογένειας του άτυχου διαιτητή, που βρισκόταν στις εξέδρες, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα.

Το συγκεκριμένο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά βίαιων περιστατικών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στον Ισημερινό, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στη χώρα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέδα είχε πέσει νεκρός μετά από ένοπλη επίθεση, κατά την οποία έχασε τη ζωή της και η σύντροφός του, ενώ τραυματίστηκε η μητέρα του σε περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή Σαμάνες του Γκουαγιακίλ.

