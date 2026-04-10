Γιουβέντους και Σπαλέτι μαζί έως το 2028

«Όταν έφτασα πριν από επτά μήνες, μου πρόσφεραν αυτό το συμβόλαιο, το οποίο ήταν σαν να έλεγαν: "Ας κάνουμε λίγο παρέα, ας περάσουμε λίγο χρόνο μαζί, ας γνωριστούμε και μετά στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε ελεύθεροι να αποφασίσουμε τι θέλουμε με βάση αυτά που έχουμε κάνει". Δέχτηκα χωρίς κανένα δισταγμό επειδή ήθελα να δω πώς ήταν η Γιουβέντους από μέσα. Είχα αυτή την επιθυμία να είμαι εδώ και να δω πώς ήσουν επειδή εντυπωσιάστηκα που σε είδα από έξω και μου άρεσε η ιδέα να μπω στα αποδυτήρια σου και να προπονηθώ μαζί σου», είπε ο προπονητής της Γιουβέντους.



Και πρόσθεσε: «Ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς το μεγαλείο της Γιουβέντους, ήταν εύκολο να φανταστεί κανείς τη ιδέα της Γιουβέντους, ήταν πιο δύσκολο να βρεις μια σπουδαία ομάδα τόσο ενωμένων όσο εσύ, μια δυνατή ομάδα που ήθελε να είναι μαζί σχεδόν σαν να ήσασταν όλοι μέσα. Την ίδια φανέλα. Και κάθε φορά που σε βλέπω, σκέφτομαι τη Γιούβε. Κάθε φορά που σε βλέπω, βλέπω τη Γιούβε. Έτσι σκέφτηκα ότι ήταν πιο σημαντικό να σου πω πρώτα, και μετά αποφασίσαμε να επεκτείνουμε αυτό το συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια. Θέλω να το ξέρεις αυτό πριν βγει. Στο λέω σήμερα. Φυσικά, έχουμε προκλήσεις μπροστά μας, αλλά είμαι πεπεισμένος ότι μαζί με εσάς, θα γίνουν μεγάλες προκλήσεις γιατί θα τις αντιμετωπίσω με την προθυμία και τη δύναμή σας, όπως πάντα. Είναι σαφές ότι το μεγαλείο του συλλόγου είναι ευθύνη, γιατί πρέπει να κάνουμε περήφανους αυτά τα εκατομμύρια οπαδούς που ανήκουν σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Σας ευχαριστώ για την προθυμία σας...».

Σε σύγκριση με τα τρέχοντα 3 εκατομμύρια ευρώ του, ο προπονητής από την Τοσκάνη θα κερδίζει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, με πιθανότητα να φτάσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ χάρη στα μπόνους. Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας, έφτασε στο Τορίνο στις 30 Οκτωβρίου του περασμένου έτους.