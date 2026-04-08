Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala - Δείτε live εικόνα

Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala
Οnsports team 08 Απριλίου 2026, 17:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala

Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, η σορός του Μίρτσεα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε στην «Arena Nationala», όπου τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους και θαυμαστές του να πουν το τελευταίο «αντίο».

Ο εμβληματικός προπονητής έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07/04), σε ηλικία 80 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου για να τιμήσουν τη μνήμη του. Εκεί φυσικά βρίσκεται κι ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Η τελετή αποχαιρετισμού ξεκίνησε με αγρυπνία εντός του γηπέδου, ενώ το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί και την επόμενη ημέρα. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (09/04) σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την απόδοση στρατιωτικών τιμών πριν την ταφή, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο.

Μίρτσεα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: «Δεν υπάρχει χώρος για λάθη» - Οι δηλώσεις του Σορτς, ενόψει Βαλένθια
12 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Δεν υπάρχει χώρος για λάθη» - Οι δηλώσεις του Σορτς, ενόψει Βαλένθια
ΜΠΑΣΚΕΤ
Αργύρης Πεδουλάκης: Επιστρέφει στους πάγκους για λογαριασμό του Σπόρτινγκ – Η ανακοίνωση
20 λεπτά πριν Αργύρης Πεδουλάκης: Επιστρέφει στους πάγκους για λογαριασμό του Σπόρτινγκ – Η ανακοίνωση
CONFERENCE LEAGUE
Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Να αποφύγουμε τα δώρα» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
34 λεπτά πριν Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Να αποφύγουμε τα δώρα» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΕ ΑΕΚ: «Ζητούμε σεβασμό» - Η ανακοίνωση για τα… περίεργα στη σειρά με την Μπανταλόνα
1 ώρα πριν ΚΑΕ ΑΕΚ: «Ζητούμε σεβασμό» - Η ανακοίνωση για τα… περίεργα στη σειρά με την Μπανταλόνα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved