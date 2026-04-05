Τουρκία: Άγριο ξύλο μετά τη νίκη της Τράμπζονσπορ επί της Γαλατάσαραϊ

Η αναμέτρηση μετατράπηκε σε θρίλερ τόσο μέσα όσο και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς η Τράμπζονσπορ επικράτησε 2-1 της Γαλατασαράι και πλησίασε την κορυφή του πρωταθλήματος στον έναν βαθμό, έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Παρά τη σημασία του αποτελέσματος, η ένταση δεν περιορίστηκε στο σκορ, καθώς μετά τη λήξη της αναμέτρησης ξέσπασε χάος στο γήπεδο.

Παίκτες των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια, με την κατάσταση να ξεφεύγει πριν επέμβουν οι ψυχραιμότεροι και να καταφέρουν να σταματήσουν τη σύρραξη μετά από αρκετή ώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την αρχική «φυτιλιά» έβαλε ο Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί της Γαλατασαράι, που αποβλήθηκε με απ' ευθείας κόκκινη κάρτα.