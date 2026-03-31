Τότεναμ: Ανακοίνωσε τον Ντε Τζέρμπι

Οnsports Team

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Ιταλό Ρομπέρτο ​​Ντε Τζέρμπι ως προπονητή της.

Διαδέχεται τον Κροάτη Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος αποχώρησε με κοινή συμφωνία την Κυριακή μετά από 43 και επτά αγώνες ως προσωρινός προπονητής μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ.

Η Τότεναμ στράφηκε στον πρώην προπονητή της Μπράιτον, για να σώσει μια άσχημη σεζόν, η οποία κινδυνεύει να καταλήξει σε υποβιβασμό από την κορυφαία κατηγορία για πρώτη φορά από το 1977.

«Ο Ρομπέρτο ήταν ο νούμερο ένα στόχος μας για το καλοκαίρι και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να τον φέρουμε τώρα», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Τότεναμ, Γιόχαν Λάνγκε, σε ανακοίνωση του συλλόγου.

«Είναι ένας από τους πιο δημιουργικούς και προοδευτικούς προπονητές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και φέρνει μαζί του μια πλούσια εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της Premier League».

Η ομάδα του Λονδίνου, η οποία κατέκτησε το Europa League πέρυσι, βρίσκεται έναν βαθμό και μία θέση πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού της Premier League μετά από 31 αγώνες, έχοντας να κερδίσει στο πρωτάθλημα από τον Δεκέμβριο.

Ο πρώτος αγώνας του Ντε Τζέρμπι θα είναι εναντίον της Σάντερλαντ στις 12 Απριλίου.