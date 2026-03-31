Κώστας Μανωλάς: Βούρκωσε μετά την άνοδο του Πανναξιακού - «Το αφιερώνω στην κόρη μου»

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Κώστας Μανωλάς μετά την άνοδο του Πανναξιακού στη Γ’ Εθνική, αφιερώνοντας την επιτυχία στην κόρη του.

Στα 34 του χρόνια, έχοντας ήδη κατακτήσει σημαντικούς τίτλους στην καριέρα του, ο έμπειρος αμυντικός βίωσε μία από τις πιο έντονες στιγμές του στο ποδόσφαιρο μέσα από την επιτυχία της ομάδας του τόπου του.

Ο Πανναξιακός επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες έπειτα από πέντε χρόνια, με τον ίδιο να τονίζει πως το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων συγκαταλέγεται ανάμεσα στις σημαντικότερες διακρίσεις της πορείας του.

Ο Μανωλάς στάθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα, επισημαίνοντας πως δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί μια ομάδα από το μηδέν και μέσα σε λίγους μήνες να παρουσιάζει ένα τόσο ανταγωνιστικό πρόσωπο.

«Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, πήρα μία από τις μεγαλύτερες χαρές γιατί το πάλεψα. Και μέσα μου και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές γιατί δεν είναι εύκολο να οργανώσεις μια ομάδα από την αρχή και μέσα σε πέντε μήνες να καταφέρει να παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος», ανέφερε στο «SportCyclades».

Και συνέχισε: «Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ποτέ δεν έβαλα πάνω από τον εαυτό μου τα λεφτά. Είμαι ένας άνθρωπος που πάλεψε μια ζωή μέσα στο γήπεδο για να καταφέρει αυτά που κατάφερα. Ό,τι έχω καταφέρει τα έχω κερδίσει με το σπαθί μου. Δοξάζω το Θεό που είμαι υγιής και μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες στον τόπο μου, γιατί ο τόπος μου είναι πάνω απ' όλα για εμένα».

Κλείνοντας, αφιέρωσε το πρωτάθλημα στην κόρη του, θυμίζοντας τη συγκίνησή της την περσινή χρονιά όταν η ομάδα δεν τα είχε καταφέρει, ενώ συμπεριέλαβε στην αφιέρωση και τη σύζυγό του. «Το πρωτάθλημα το αφιερώνω στην κόρη μου, γιατί πέρυσι που το χάσαμε, το λέω και ανατριχιάζω, η Ναντιούλα μου έκλαιγε. Το αφιερώνω σε εκείνη και τη γυναίκα μου».