Ελλάδα, έχεις... Παναθηναϊκό ταλέντο!

O Παναθηναϊκός επενδύει σε νεαρά ταλέντα που απαρτίζουν τις Εθνικής ομάδες της Ελλάδας.

Μία πολύ σπουδαία νίκη πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας U17, η οποία επικράτησε με 3-2 της Σουηδίας για την δεύτερη αγωνιστική του 3ου προκριματικού ομίλου (League A) του EURO U17.

Το αξιοσημείωτο είναι πως σε αυτή την αναμέτρηση, η βασική ενδεκάδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αποτελούνταν από πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού!

Συγκεκριμένα, κάτω από τα γκολπόστ βρέθηκε ο Χρήστος Γείτονας, γκολκίπερ που έχει κληθεί και σε αποστολές της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού, παρότι δεν έχει κλείσει ακόμα τα 17 του χρόνια, ενώ βασικός κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της ομάδας ήταν ο Βασίλης Λάβδας.

Στην άμυνα αγωνίστηκε ο επίσης «πράσινος» Στέφανος Τσίγκας, ενώ στο αρχικό σχήμα και συγκεκριμένα στη μεσαία γραμμή βρέθηκε ο Παναγιώτης Μπινιάρης. Τέλος, στην επίθεση βρέθηκε και ο Ιάσωνας Νεμπής.

Μετά την επιστροφή του Θεόδωρου Ελευθερίαδη στις Ακαδημίες, αλλά και υπό την επίβλεψε που προσφέρει ο Τάκης Φύσσας, γίνονται πολύ στοχευμένες κινήσεις, με στόχο να αναδειχθούν νεαροί, ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές και να στελεχώσουν τόσο την πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού» μελλοντικά, όσο και τις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικιών.

Είναι χαρακτηριστικό πως τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού στελέχωσαν την Εθνική Ελλάδας U19.

Συγκεκριμένα, στην ήττα από την Γερμανία με 1-0 αγωνίστηκαν οι Νεκτάριος Καλοσκάμης (βασικός), αλλά και οι Γιάννης Μπόκος και Γιώργος Σώκος (μπήκαν ως αλλαγή).

Εξάλλου, ο Παναθηναϊκός είχε και τον Γιώργο Κάτρη στις κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων, όμως μετά τον τραυματισμό του νεαρού αμυντικού, ο οποίος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, στη θέση του κλήθηκε ο Αλμύρας από τον Αστέρα AKTOR, ενώ και ο Σωτήρης Κοντούρης ενσωματώθηκε στην ομάδα U21 μετά τη συμμετοχή του με την Εθνική Ανδρών.