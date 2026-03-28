Παναθηναϊκός: Το αβέβαιο μέλλον του Μπενίτεθ – Τι κρίνει τη θέση του Ισπανού

Τα δεδομένα για τον έμπειρο προπονητή, οι δεύτερες σκέψεις στο «τριφύλλι» και η τελική απόφαση που δεν θα αργήσει να παρθεί.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ρεπό μέχρι την Τρίτη. Τότε θα αρχίσουν ουσιαστικά την προετοιμασία για τα πλέι οφ της Super League. Εκεί όπου οι «πράσινοι» θέλουν να παρουσιάσουν καλό αγωνιστικό πρόσωπο κι αν είναι εφικτό, να κυνηγήσουν βελτίωση της βαθμολογικής τους θέσης.

Το μεγάλο ερώτημα στο «τριφύλλι», όμως, δεν είναι αγωνιστικό και δεν αφορά τα αποτελέσματα. Έχει να κάνει με τον Ράφα Μπενίτεθ και το κατά πόσο θα είναι στον πάγκο της ομάδας την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όταν και ο στόχος είναι ξεκάθαρος και μεγάλος: Τέλος στη λειψυδρία του πρωταθλήματος.

Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πρόβλεψη εμπεριέχει ρίσκο. Οι δεύτερες σκέψεις έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό πρόσωπο του «τριφυλλιού» και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει στην επόμενη σεζόν, σε κατάκτηση τίτλου. Με λίγα λόγια υπάρχει σκεπτικισμός αναφορικά με το αν ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζονται οι «πράσινοι», είναι ο ενδεδειγμένος για τον στόχο της κορυφής στο πρωτάθλημα.

Οριστική απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη και οι πρώτες αγωνιστικές των πλέι οφ θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία με τα ντέρμπι, πρέπει να είναι ο… μπούσουλας για το «τριφύλλι» της επόμενης σεζόν. Να δείξει δηλαδή πως μπορεί να κοντράρει τους άμεσους ανταγωνιστές για την κορυφή.

Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν σχετικά γρήγορα. Με τις δεύτερες σκέψεις για τη θέση του προπονητή να αυξάνονται στο «τριφύλλι». Στο ενδεχόμενο που θα αποφασιστεί αλλαγή στην τεχνικό ηγεσία, εν συνεχεία θα πρέπει να «τρέξει» άμεσα το θέμα του διαδόχου. Καθώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ χρόνο από την ολοκλήρωση των πλέι οφ, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας της επόμενης σεζόν. Άρα και της εφαρμογής του σχεδιασμού.