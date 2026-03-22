Αντίπαλος ΑΕΚ: Η Ράγιο Βαγιεκάνο «τρόμαξε» την Μπαρτσελόνα – Στο +7 «μπλαουγκράνα»

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League, Ράγιο Βαγιεκάνο έβαλε δύσκολα στην Μπαρτσελόνα, η οποία, όμως, πήρε τη νίκη (1-0) και ξέφυγε στο +7, πριν από το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ρεάλ – Ατλέτικο.

Όπως είχε συμβεί στον αγώνα του πρώτου γύρου στο «Βαγιέκας», έτσι και στο «Καμπ Νου» οι «Los Franjirrojos» έφεραν στα όρια τους «μπλαουγκράνα».

Σε αντίθεση με το 1-1 στη Μαδρίτης, όμως, αυτή τη φορά η Μπαρτσελόνα πήρε το «τρίποντο», χάρη στο τέρμα του Ρόναλντ Αραούχο στο 24ο λεπτό.

Με αυτό τον τρόπο ξέφυγε με 7 βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία το βράδυ της Κυριακής (22/03) υποδέχεται την Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο είχε εξαιρετική εικόνα και πίεσε για το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο, όμως, δεν ήρθε ποτέ. Ως εκ τούτου παραμένει χαμηλά, ήτοι στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.