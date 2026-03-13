Δολοφονία 20χρονου οπαδού ΠΑΟΚ: «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα» - Τι ισχυρίζεται ο ύποπτος για το μαχαίρωμα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά την άγρια δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (12.03), αφού πριν λίγη ώρα ο 23χρονος που θεωρείται βασικός ύποπτος για την ανθρωποκτονία, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές.

Ο κατηγορούμενος, αφού ταυτοποιήθηκε από τις αστυνομικές Αρχές που άρχισαν την αναζήτησή του, αποφάσισε να παρουσιαστεί αυτοβούλως με συνοδεία του νομικού παραστάτη του με τον οποίο προηγουμένως είχε έρθει σε συνεννόηση.

Ο φερόμενος ως βασικός κατηγορούμενος για την αποτρόπαια δολοφονία του 20χρονου, ισχυρίστηκε πως το βράδυ της Πέμπτης δέχτηκε ξαφνική και απρόκλητη επίθεση από πέντε άτομα, τα οποία τον ξυλοκοπούσαν.

Σύμφωνα, πάντα, με όσα υποστήριξε ο 23χρονος ύποπτος, κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού του από πέντε πρόσωπα τα οποία ισχυρίστηκε πως του ήταν άγνωστα, είδε στο έδαφος, κοντά στο σημείο όπου ήταν πεσμένος, ένα μαχαίρι.

Επιχειρώντας να αμυνθεί, σύμφωνα με τα όσα είπε ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου, πήρε το μαχαίρι και χωρίς να ξέρει πώς τραυμάτισε ένα από τα πέντε άτομα που υποστήριξε ότι του είχαν επιτεθεί και τον ξυλοκοπούσαν, χωρίς να ξέρει ποιο από τα πρόσωπα δέχτηκε τα χτυπήματα με το μαχαίρι, τα οποία, λίγα λεπτά αργότερα αποδείχτηκαν θανατηφόρα για τον 20χρονο, ο οποίος δέχτηκε στο σώμα του τα φονικά χτυπήματα.

Οι πληροφορίες που μεταφέρονται από αστυνομικές πηγές επιβεβαιώνουν, επί του παρόντος, ότι ο βασικός ύποπτος για την δολοφονική επίθεση σε βάρος του 20χρονου έφερε χτυπήματα σαν να είχε ξυλοκοπηθεί.