Η Εθνική ομάδα των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την παρουσία της στους ομίλους στην πρώτη θέση και σημείωσε την κορυφαία επιθετική επίδοση της ιστορίας της σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν την πρώτη θέση του ομίλου τους στο Μουντιάλ 2026, συγκεντρώνοντας έξι βαθμούς και παίρνοντας την πρόκριση για τη φάση των νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Παράλληλα, οι Αμερικανοί πέτυχαν ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με οκτώ γκολ, σημειώνοντας την καλύτερη επιθετική επίδοση της ιστορίας τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ αποτελεί την κορυφαία συγκομιδή τερμάτων των ΗΠΑ σε όμιλο Μουντιάλ, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα που παρουσίασαν στην πορεία τους προς την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

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