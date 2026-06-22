Η Αργεντινή επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας για την δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, κλειδώνοντας την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης. Δείτε τα highlights της αναμέτρησης.

Με τον Λιονέλ Μέσι να φτάνει τα 18 γκολ και να γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ (ξεπερνώντας τον Κλόζε), η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία στο Ντάλας και προκρίθηκε στους «32», εξασφαλίζοντας -σε μεγάλο βαθμό- και την πρώτη θέση του 10ου ομίλου.

Η Πρωταθλήτρια Κόσμου από το 2022, μετράει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και μάλιστα ο Pulga έχει πετύχει και τα πέντε της γκολ σε αυτά τα ματς, δείχνοντας αποφασισμένος να την πάρει από το χέρι και να την οδηγήσει μέχρι το τέλος! Αν, βέβαια, δεν είχε χάσει και πέναλτι στο ξεκίνημα του αγώνα, ίσως να μετρούσε δεύτερο σερί χατ-τρικ.

Δείτε τα highlights του αγώνα: