Δείτε το γκολ του Λιονέλ Μέσι, με το οποίο άνοιξε το σκορ η Αργεντινή κόντρα στην Αυστρία και ταυτόχρονα εξασφάλισε στον GOAT την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Η απόλυτη στιγμή για τον Λιονέλ Μέσι έφτασε. Ο καλύτερος παίκτης της εποχής μας παρότι αστόχησε στο πέναλτι νωρίς κόντρα στην Αυστρία λυτρώθηκε, ανοίγοντας το σκορ στο 38' και ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Χάρη στο χατ-τρικ στον πρώτο αγώνα κόντρα στην Αλγερία, ο Λιονέλ Μέσι είχε σκαρφαλώσει στην κορυφή, μοιράζοντας την πρώτη θέση με τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16 γκολ.

Το όμορφο τελείωμά του κόντρα στους Αυστριακούς του εξασφάλισε την πρωτιά και μαζί μια θέση στην αιωνιότητα.

Δείτε το γκολ του Λιονέλ Μέσι: