Το Βέλγιο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, ούτε στον δεύτερο αγώνα του στο Μουντιάλ 2026 , έμεινε στο 0-0 με το Ιράν του εξαιρετικού Μεχντί Ταρέμι και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με τη Νέα Ζηλανδία.

Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία παρουσίασε ξανά προβλήματα στην αποτελεσματικότητα, αδυνατώντας να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε, με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την επόμενη φάση.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν στάθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, έχοντας σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Μεχντί Ταρέμι. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην άμυνα των Βέλγων, πέτυχε γκολ που δεν μέτρησε, ενώ συμμετείχε καθοριστικά σε φάσεις που έφεραν σε δύσκολη θέση τους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 67ο λεπτό.