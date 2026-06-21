Η Ακτή Ελεφαντοστού άνοιξε το σκορ στο 30’ με τον Κεσί να εκμεταλλεύεται το ριμπάουντ.

Προβάδισμα στο 30ό λεπτό πήρε η Ακτή Ελεφαντοστού απέναντι στη Γερμανία, αιφνιδιάζοντας τα «πάντσερ».

Μετά από όμορφη επιθετική ενέργεια, ο Ντιομαντέ πραγματοποίησε παράλληλο γύρισμα, το οποίο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει από κοντά ο Ντιαλό.

Ωστόσο, ο Κεσί βρέθηκε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο μισάωρο της αναμέτρησης, βάζοντας σε θέση πίεσης τη Γερμανία.